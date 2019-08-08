Yamaç paraşütçüleri Erciş semalarını renklendirdi

Türkiye'nin farkı illerinden Van'ın Erciş ilçesine gelen yamaç paraşütçüleri, Van Gölü koylarına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin farkı illerinden Van'ın Erciş ilçesine gelen yamaç paraşütçüleri, Van Gölü koylarına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.

Ölüdeniz ve birçok yamaç paraşütü merkezlerini aratmayan Van Gölü koyları, paraşütçülerin yeni adresi oldu.

Yamaç paraşütçüleri, ilçenin Çelebibağı Mahallesi'ndeki "Madavank" isimli tepeye çıkarak uçmanın tanını çıkardı.

Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yıldır yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde uçtuğunu ifade eden Göller, "P5 pilotuyum, Van'dan pilot arkadaşlarımızla burada bir etkinlik yaptık. Burası yamaç paraşütü uçuşları için çok elverişli. Rüzgar gücü burada çok iyi, amacımız buraların tanıtımı yapmak. İnsanların bu bölgeyi bilip buralarda rahatlıkla yamaç paraşütü sporunu yapabileceklerini göstermek istedik. Bizler burada sürekli uçuyoruz." dedi.

"Burası Ölüdeniz'i aratmayacak bir yer"

Van'dan Erciş ilçesine gelen Erdoğan Bilen, yamaç paraşütü ile uçmak için "Madavank" tepesine geldiklerini belirterek, "Burası harika, uçuş için çok elverişli bir yer. Çünkü rüzgarı doğrudan gölden alıyor. Çok stabil bir rüzgarı var. Bu rüzgar gün içerisinde 20 km hızın altına hiç düşmüyor. Dolayısıyla biz yamaç paraşütçüleri açısından oldukça elverişli. Burası Ölüdenizi aratmayacak bir yer." dedi.

"Yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmelerini istiyoruz"

Erciş'te öğretmenlik yapan Tarkan Elbir de "Bölgenin tanınması, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmelerini istiyoruz. Burası Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak yerler arasında. Gök yüzünün mavisi ile Van Gölü'nün mavisinin birleştiği eşsiz manzarayı görmeye değer bir yer." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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