Yamaçta Keçi Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesindeki yamaçta iki gündür mahsur durumda olan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
'in Erdemli
ilçesindeki yamaçta iki gündür mahsur durumda olan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
İlçenin yüksek kesimlerindeki Üçtepe
Mahallesi kırsalında yaklaşık 150 metre yükseklikteki yamaçta 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, bölgeye gitti.
Yamacın yüksekliği nedeniyle ip yardımıyla kurtarma operasyonu başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmayla keçileri kurtardı.
Yamaçta iki gündür mahsur durumda oldukları belirtilen keçiler, sahibi Hasan Gökçe
'ye teslim edildi.
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