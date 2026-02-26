Yan bakışıyla tanınan Chloe\'nin son halini görmelisiniz

İnternet dünyasının en ikonik yüzlerinden biri olan ve yan bakışıyla hafızalara kazınan Chloe , o meşhur bakışının üzerinden geçen yılların ardından artık kocaman bir genç kız oldu.

CHLOE, BÜYÜDÜ

Küresel bir fenomene dönüşen Chloe, aradan geçen zamanda çocukluk evresini tamamlayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Bugün sosyal medyada hala geniş bir kitle tarafından takip edilen Chloe, o dönemdeki karakteristik yüz hatlarını korusa da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Ailesiyle birlikte paylaştığı güncel fotoğraflar, internet tarihinin bir dönemine damga vuran o küçük kızın artık eğitimine ve kişisel gelişimine odaklanan bir genç olduğunu gösteriyor.