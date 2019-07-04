Son Dakika Haberleri: - Yanan Adada İtfaiyeciler Alevlerle Mücadele Ediyor
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- Yanan Adada İtfaiyeciler Alevlerle Mücadele Ediyor

57 dakika önce

- Yanan adada itfaiyeciler alevlerle mücadele ediyorSİCİLYA - İtalya'nın Stromboli Adası'ndaki yanardağın aktif hale gelmesinin ardından lavlar ağaçları yakarak yangına sebep oldu.

- Yanan adada itfaiyeciler alevlerle mücadele ediyor
SİCİLYA - İtalya'nın Stromboli Adası'ndaki yanardağın aktif hale gelmesinin ardından lavlar ağaçları yakarak yangına sebep oldu. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü adada itfaiyeciler alevlerle mücadele ediyor.
İtalya'nın Sicilya Adası'nın kuzey kıyısında yer alan Stromboli'de bulunan yanardağ dün aktif hale geldi. Bölgede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yanardağ havaya kaya, duman ve kül püskürttü. Yanardağdan çıkan lavların ağaçları yakarak yangına neden olduğu belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede itfaiyeciler alevlere yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediyor. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlar adayı terk etmeye başladı.
Adadan ayrılmak isteyenlere ise hükümet yardım ediyor. Dışişleri Bakanlığı, durumun yakından izlendiğini belirterek bölgeden ayrılmak isteyenlere ekiplerin tavsiyelerine uyulması çağrısı yapıldı.
- Yanan Adada İtfaiyeciler Alevlerle Mücadele Ediyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
İtalya, Güncel
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