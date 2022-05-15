Yanan evini görünce gözyaşı döktü - Son Dakika
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Yanan evini görünce gözyaşı döktü

15.05.2022 08:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören Yasin Şenol, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Dün gece saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

TAMAMEN YANDI

Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü. Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

YANAN EVİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan evini görünce gözyaşı döktü - Son Dakika


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