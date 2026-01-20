Yangın Mağduru Aile Yargı Sürecinden Şikayetçi

Haber: Esra TOKAT/ Kamera: Ünal AYDIN

78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangının üzerinden bir yıl geçti. İhmaller nedeniyle meydana gelen yangında Zeynep Kotan, 18 yaşındaki oğlunu kaybetti.

Anne Kotan, ANKA Haber Ajansı'na geçtiğimiz bir yılı, yargı sürecini ve gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Geride bıraktıkları yılın kendileri açısından çok zor geçtiğini dile getiren Kotan, bu süreçte adalet arayışlarının, mücadelelerindeki temel kısım olduğunu vurgulayarak "Daha yolumuz çok uzun. Şimdi kamu görevlileri, bakanlık görevlileri ile ilgili yargılama sürecinin hızlanmasını bekliyoruz. Diğer kısımla ilgili gerekçeli karar açıklandı, kesinleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Süreç çok yavaş işliyor"

Kamu görevlilerinin soruşturmaları hakkında sürecin çok yavaş ilerlediğinin altını çizen Kotan, şunları kaydetti:

"Turizm Bakanlığı'ndan 9 kişi ile ilgili soruşturma izni çıkarıldı, ifadeleri alındı. Adli tedbir olarak sadece yurt dışı yasağı uygulandı ama bu kişiler hala görevlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bizim kaygılarımız var delil karartmayla ilgili. Bir an önce görevlerinden alınmaları hatta tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili halen beklentimiz var, soruşturma izni verilmesi gereken kişiler var, onun süreci devam ediyor. Yine İçişleri Bakanlığı, valiliklerle ilgili süreç devam ediyor. Ama süreç çok yavaş işliyor. Biz bunların artık biran önce hızlanmasını, iddianamelerin hazırlanmasını ve suçlu olan herkesin cezasını almasını bekliyoruz."

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz'ın "olası kast ile öldürme" yerine "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını isteyerek kararı İstinaf'a taşımasına tepki gösteren Kotan, şöyle konuştu:

"Otelin yönetim kurulu üyeleri herşeyden sorumlu olan kişilerdir"

"Hatırlarsanız zaten duruşmalar devam ederken savcılığın verdiği mütalaa da bu şekildeydi. Bizi de çok tedirgin etmişti bu mütalaa. Aslında Savcılık bu mütalaada da söylediği şeyi aynen istinaf başvurusunda yineliyor. Gerekçeli karar çok açık. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, otelin sıralı müdürleri hakkında olası kastla yargılanmalarıyla ilgili gerekçeli karar zaten tüm gerekçeleri sıralıyor. Günlerce, saatlerce süren duruşmalar yapıldı. Bunlar ispatlandı. Bu kişilerin birinci dereceden suçlu olduğu gerek iddianameyle gerek yapılan duruşmalarda zaten ispatlanmış durumda. Savcılığın bu tutumunu ben hiç uygun bulmuyorum. Aileler açısından da çok acıtıcı buluyorum. Zannetmiyorum ki yönetim kurulu üyeleri ve sıralı müdürleriyle ilgili farklı bir karar çıksın. Çünkü gerekçeli karar çok net olarak belirtiyor. Bu otelin yönetim kurulu üyeleri birinci dereceden sorumludur. Üstelik bazen basında bu otelin bir sahibi ile eşi ve kızlarının olduğu yer alıyor. Oysa hayır, bu insanların hepsi otelle bizzat ilgili, bizzat çalışan yönetim kurulu üyeleridir; Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras. Bu üç kişi de bu otelin yönetim kurulunda, her şeyden haberleri olan birinci derecede sorumlu kişilerdir. Otel müdürü Zeki Yılmaz da aynen kararda olduğu gibi olası kastla cezalarını alacaklardır."

Yangın sonrası gelen düzenleme: "Bunların uygulanması önemli"

Kartalkaya yangını sonrası gündeme gelen ve 9 Ocak'ta yürürlüğe giren yangın güvenliği standartlarına uymayan konaklama tesisleri hakkındaki düzenlemeye de değinen Kotan, "Tabii ki bu düzenlemelere geç kalındı. Aslında zaten var, zaten kanun belli, yapılması gerekenler belli ama uygulanmıyor. Tekrar tekrar düzenlemeler yapılıyor, yapılsın, dikkat çekilsin ve bu sayede başka canlar bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Ama bunların gerçekten uygulanması önemli. Tedbirlerin biran önce alınması önemli. Düzenlemelerde belli bir süre veriliyor. Bu süreler neden uzuyor. Sömestir tatilinde faaliyette olan belki de eksiklikleri olan oteller var. Yine aynı şeyi yaşıyor olmak çok üzücü olur gerçekten. O yüzden buralarda çok titizlikle ve katı bir şekilde kural neyse, kanun neyse bunun uygulanması beklentimiz" dedi.

"Bizim beklentimiz adaletin sağlanması"

Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kayak kampına katılan çocukları Ömür Kotan'ın ölümünde, yangından sağ kurtulan kulüp başkanı M.G. ile kulüp üyesi kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.'nın da sorumlulukları olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını da ifade eden Kotan, şunları söyledi:

"Adalet sürecinin bu kadar yavaş olması gerçekten çok üzücü bizim açımızdan. Bir yıl oldu ama biz yas tutmak yerine hala mahkemede ne olacağını, nasıl bir iddianamenin hazırlanacağını düşünüyoruz. Benim oğlum Ömür Kotan oraya kayak eğitmen yardımcısı olarak gitmişti. Kaybettiğimiz Eren Bağcı, yine aynı şekilde. Aynı odadalardı ve maalesef kaybettik her ikisini de. Burada sorumluluğu olan Başkent Kayak Kulübü de var. Biz bununla ilgili aylar önce bir suç duyurusunda bulunduk. Çok ciddi bir ihmalleri bulunmakta Ömür ve Eren ile ilgili. Bu insanların hiçbiri şikayetçi bile olmadılar. Bizim isteğimizle tanık olarak ancak ifadeleri alındı ve bu ifadelerde biz gördük ki Ömür ve Eren bir kez bile aranmamış kulüp yöneticisi tarafından ki bu çocuklar onun sorumluluğundaydı. Bunun dışında da pek çok kanımızı donduran gerçek ortaya çıktı bu ifadelerde ve biz suç duyurusunda bulunduk aylar öncesinde. Fakat bu dosyayla ilgili de kalem oynamıyor diğer dosyalarda olduğu gibi. Ayrıca otelde görevli olan bazı personeller var, tanık olarak dinlenmişti bunlar. Suçlu oldukları çıkmıştı mahkemede ve suç duyurusunda bulunulmuştu haklarında. Şimdi bunlarla ilgili de dosyalar var. Bunlarda da bir ilerleme olmuyor. Bizim beklentimiz adaletin sağlanması. Suçu olan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak gezmemeli. Cezalar gerektiği şekilde verilmeli ki bunların tekrarını engelleyelim."