Yangında Hayatını Kaybeden İşçi, 3 Çocuk Bıraktı
Yangında Hayatını Kaybeden İşçi, 3 Çocuk Bıraktı

Yangında Hayatını Kaybeden İşçi, 3 Çocuk Bıraktı
22.01.2026 09:49
Erzurum'da bir mobilya atölyesindeki yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa, 3 işitme engelli çocuk bıraktı.

ERZURUM'da çalıştığı mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa (34), geride işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi ve 3 çocuğu işitme engelli olan Serhat Kısa'nın 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle çalıştığı öğrenilirken, "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa (11), kardeşleri ile birlikte babalarının fotoğrafını sevip, okşadı.

Olay, 17 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Keresteciler Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan atölyede meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangından yaralı olarak kurtarılan işçilerden Musa Coşkun ile Serhat Kısa hastanede yaşamını yitirdi. 2 işçi, 18 Ocak'ta toprağa verilirken; 15 yıldır atölyede çalışan Serhat Kısa, geride işitme engelli eşi Meltem Kısa (34) ile yine işitme engelli 3 çocuğunu bıraktı. Cihaz sayesinde duyabilen Emircan, Muhammet Emre (5), Mert Efe Kısa (4), babalarını yangında kaybettiklerine inanamıyor. "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa, kardeşleri ile birlikte babalarının fotoğrafını sevip, okşadı.

'İNŞALLAH DEVLET BU ÇOCUKLARI UNUTMAZ'

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan gelini ve torunlarına sahip çıkan Hatice Kısa (51), devletin torunlarını unutmamasını istedi. Oğlu Serhat'ın asgari ücretle çalıştığını anlatan Hatice Kısa, "Vefat eden oğlumun eşi, kendi ve 3 çocuğu işitme engelli. Asgari ücretle çalışıyordu. 3 çocuğuna da cihaz takılı. Yapılan ameliyat sonrası sesleri duyabiliyorlar. İnşallah devlet büyüklerimiz bu çocukları unutmaz" diye konuştu.

'TELEFON AÇILMADI'

Olay gününü anlatan Hatice Kısa, "Biz her şeyden habersiz evde otururken gelinin kardeşi aradı, yangının çıktığını söyledi. Biz de iş yerini aradık, önce telefon açılmadı. Israrla aramaya devam edince, 'Hiçbir can kaybı yok sadece yangın var biz de onu söndürüyoruz' diye cevap verdiler. Ben de oğlum Serhat'ı aradım ama telefonu önce meşgule düştü. Sonra sürekli çaldı, kapandı. Korkmaya başladım. Babasına, 'Serhat benim telefonumu açardı. Bunlar yalan söylüyorlar; Serhat'ta bir şey var. Kalk iş yerine gidelim' dedim. O arada eşim telefonundan baktı ki yangın internete, sosyal medyaya düşmüş ve yaralıları hastaneye götürmüşler" dedi.

'2-2,5 SAAT ORADA KALMIŞ'

Hatice Kısa, "Şehir Hastanesi'ne gittik. Bütün yaralılar orada ama Serhat yoktu. Birisi dedi ki en son çıkarılan yaralılar, Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oraya gittiğimizde oğlumu getirmiş müdahale ediyorlardı. Kalp masajı yapılıyormuş, 45 dakika bekledim. Dışarıya çıkıp dediler ki geri dönmedi. Yangın sırasında zamanında müdahale edilseydi kurtulabilirdi. 2-2,5 saat orada kalmış çocuk. Çıkarıldığında zaten yaşamıyormuş. Yangın çıktıktan sonra can havliyle tuvalete kaçmış. Benim oğlum orada kapalı kalmış. Bu kaza ile ilgili herhangi bir kimsenin ihmali varsa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

