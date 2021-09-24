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Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış - Son Dakika

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

24.09.2021 17:23

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış İzmir'de bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı skandalında, ailenin avukatı açıklama yaptı "Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır" 30 günlük kız çocuğuna yanlışlıkla korona virüs (Covid-19) aşısı...

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

İzmir'de bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı skandalında, ailenin avukatı açıklama yaptı

"Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır"

İZMİR - 30 günlük kız çocuğuna yanlışlıkla korona virüs (Covid-19) aşısı yapılması skandalının ardından ailenin avukatı Dilek Güzel, yanlış aşının vurulmasından saatler sonra görevlilerin olayı fark ettiğini ve aileyi uyarmak için eve geldiğini söyledi.

İzmir'de 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe yeni doğan aşı takvimine göre 30'uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı yerine, bir aile hekimliği biriminde yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Olaya ilişkin, bebeğin ailesi suç duyurusunda bulunurken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Covid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ailenin avukatı Dilek Güzel, olaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, yanlış aşı sonrası aşının yapıldığı aile sağlığı merkezi personellerinin, saatler sonra eve gelerek aileyi uyardığını ve çocuklarını hastaneye götürmesi gerektiğini bildirdiğini belirtti.

"Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır"

Aile sağlığı merkezi personellerinin saatler sonra ailenin evine gelerek uyarıda bulunduklarını söyleyen Avukat Dilek Güzel, sorumluların yeterli özenin ve gerekli dikkati göstermediklerinin altını çizdi. Av. Güzel, "Aile bebeklerini yenidoğan aşı takvimine uygun olarak, 30'uncu günde Hepatit-B aşısını yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezine götürüyor. Burada bebeğin boy kilo ölçümleri yapıldıktan sonra aşı uygulanıyor. Aile Hepatit aşısının uygulandığını sanıyor bu süreçte. Eve döndüklerinden saatler sonra, eve gelen görevlilerce bebeğe yanlış aşı vurulduğu ve bebeğin acilen bir hastaneye götürülmesi gerektiği söyleniyor. Bu şekilde bebek hastaneye götürülüyor ve yatışı yapılıyor. Aşı bir tıbbi müdahaledir ve tıbbi kurallara göre özenle yapılması gereklidir. Bu olayda yeterli özenin ve gerekli dikkatın gösterilmediği apaçık ortadadır. Bebeğe Hepatit yerine Covid aşısı olan Biontech uygulanmış. Bu hukuken tıbbi bir hata olarak kabul ediliyor. Bu yanlışlığı yapanlar ve yapılmasında sorumlu olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı" dedi.

"Bu aşının çocuklar üzerinde bir yan etkisi yok' demek, bilim etik kurallarına uygun bir yaklaşım değil"

Olayı bir haber kanalında katıldığı canlı yayında duyuran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamalarının aile tarafından doğru karşılanmadığını dile getiren Av. Dilek Güzel, "Aile Zafer Kurugöl'ün açıklamasını bilim dışı buluyor. Söyledikleri de bilim etik kurallarına uygun değil. Bizim bildiğimiz bir vaka üzerinden 'Bu aşının çocuklar üzerinde bir yan etkisi yok' demek, bilim etik kurallarına uygun bir yaklaşım değil. Maksadın aşıldığını düşünüyoruz. Aile aşı karşıtı değil, aşılarını vurulmuş bir aile. Toplumsal ve bireysel bağışıklığın kazanılması için de aşılanmanın daha yüksek oranda olması gerektiğini düşünen bir aile. Bu olayın bir hata olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.

"Aile oldukça kaygılı"

Ailenin, ilk ve tek çocuğu olan bebeklerinin durumundan dolayı kaygılı olduklarını açıklayan Av. Güzel, "Aile bu olayı ilk duyduğunda oldukça kaygılıydı çünkü henüz bir aylık bir bebek. Bebeklerini kaybedecekleri korkusu çok hakimdi. Bebekleri yaşarsa, kalıcı bir hasar olup olmaması da kaygı nedenlerindendi. Bugüne kadar bir olumsuzluk görmediler. Temennimiz bundan sonra da bu sürecin böyle devam etmesi. Bebeğin kontrolleri yapılıyor. Haftada bir kan sayımı yapılıyordu, iki haftada bir yapılıyor artık. Bugüne kadar bir şey olmaması aile için en büyük teselli" sözlerine yer verdi.

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış
Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış
Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış
Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, 1 Temmuz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış - Son Dakika


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