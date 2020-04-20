Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı - Son Dakika

Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı

6 saat önce

Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı Engelli oğulları için bağlanan ancak 'Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olduğu gerekçesiyle' yasal faiziyle geri ödenmesi istenen 8.88.75 TL iptal edilirken maaş yeniden ödenmeye başladı.

Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı

Engelli oğulları için bağlanan ancak 'Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olduğu gerekçesiyle' yasal faiziyle geri ödenmesi istenen 8.88.75 TL iptal edilirken maaş yeniden ödenmeye başladı.

Engelli bakım maaşının yeniden ödenmeye başlamasıyla büyük mutluluk yaşayan 2 çocuk annesi Seviye Çoban "Allah başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu.

ANTALYA - Antalya'da engelli oğulları için bağlanan ancak 'Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olduğu gerekçesiyle' yasal faiziyle geri ödenmesi istenen 8 bin 88 TL iptal edilirken maaş yeniden ödenmeye başladı. Engelli bakım maaşının yeniden ödenmeye başlamasıyla büyük mutluluk yaşayan 2 çocuk annesi Seviye Çoban "Allah başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. Manavgat Milli Egemenlik Mahallesinde ikamet etmekte olan Seviye Çoban, 25 Haziran 2014'de Sorgun'da iskeleden denize atlarken omuriliği zedelendiği için yatağa mahkum yaşayan oğlu Muharrem Çoban'a bakması nedeniyle 2018 yılından beri evde bakım ücreti alıyordu. 28 Mart tarihinde Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden gelen tebligatta; 01.02.2018 tarihinde engelli Muharrem Çoban'a bakması nedeniyle annesi Seviye Çoban'a evde bakım ücreti bağlandığı, yapılan denetimlerde 'Hane içine giren gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olduğu gerekçesiyle 2019 yılı Mayıs ayı ile Kasım ayları arasında yapılan 8 bin 88.75 TL ödemenin yasal faiziyle birlikte 1 ay içerisinde geri ödenmesi istendi.

Konuyu değerlendiren Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in girişimleri sonucunda Çoban ailesine sevindiren haber ulaştı. Kaymakam Yiğit, Çoban ailesinin durumunun yeniden incelendiğini, geri ödenmesi istenen paranın iptal edildiğini, maaşlarının ise yeniden bağlandığını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır evlerine 5 kuruş para girmediğini belirten anne Seviye Çoban "Az önce müjdeli haberi aldık. Hemen gidip yatan maaşı çektim ve evimin ihtiyaçlarını aldım. Başta Manavgat kaymakamımız olmak üzere bu işin çözüme kavuşmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı

Manavgat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:53 Kaynak: İHA

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