Yapı Kredi'den "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek - Son Dakika

Yapı Kredi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na bu yıl da katılıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Banka, 25 Kasım'daki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar Plaza D Blok, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Karaköy Palas, Yapı Kredi Bursa ve Amasya şubelerinin binalarını turuncu ile aydınlatarak kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkati çekecek.

Yanıp sönen ışıklarıyla iletişimde olan, dayanışma gösteren ve birbirlerini koruyan ateş böceklerinden ilham alınarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi tarafından hazırlanan ulusal kampanyanın bu yılki teması kadın ve kız çocuklarına yönelik artan siber şiddet.

Yapı Kredi'nin sosyal medya mecraları ve KSS web sitesi ile de destek verdiği kampanyada, sosyal medya kullanıcıları atesbocekleri.info sitesine yönlendiriliyor. Bir milyon ziyaretçinin hedeflendiği kampanya kapsamında ziyaretçiler sitede bulunan interaktif testi çözerek siber şiddet hakkındaki bilgisini test edebilecek. Ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve farkındalığı artıracak mini bir kılavuzu da kendi cihazına indirebilecek.

Yapı Kredi, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları pek çok probleme yönelik girişim ve projenin içinde yer alıyor. Kurum içinde benimsediği Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikası'yla Yapı Kredi, çalışanlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sağlıyor. BM tarafından yürütülen "HeForShe" kampanyasını da destekleyen Yapı Kredi, "Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri"nin (UN WEPs) imzacıları arasında bulunuyor. Ana hissedarı Koç Holding'in "Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum" projesine de katkı sağlıyor. Ayrıca halihazırda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile Mardin İpekyolu Konukevi projesini destekleyerek kadınların istihdamına katkıda bulunuyor.