Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa - Son Dakika

Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa

Sabancı Topluluğu şirketleri Akçansa ve Çimsa'nın 2019 yılındaki ihracat performansları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi.

Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa, System.String[]

Sabancı Topluluğu şirketleri Akçansa ve Çimsa'nın 2019 yılındaki ihracat performansları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, çimento ve klinkerde Türkiye'nin en büyük 5 ihracatçısı arasında yer alan şirketlerin başarısı, Sabancı Topluluğu'nun ülke ekonomisine yönelik katkısını ortaya koydu.

Birlik tarafından düzenlenen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde, başarıları tescil edilen şirketlerden Çimsa geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatla bir kez daha çimento sektörünün en fazla ihracat yapan firması olarak çimento sektöründe birincilik ödülüne layık görüldü.

İhracatta yurt dışı satışlarını önceki yıla oranla yüzde 94 artıran ve sektörün üzerinde bir performans sergileyen Akçansa, "ihracatta en yüksek artış gösteren" firmalar arasına adını yazdırdı. Söz konusu araştırmada Akçansa Türkiye'nin en fazla klinker ihracatı yapan şirketi olarak da birincilik ödülünün sahibi oldu.

"Türkiye'nin toplam çimento ihracatının yüzde 30'u Sabancı'dan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Dr.Tamer Saka, ülke ekonomisine sundukları katkıların böylesine önemli bir organizasyonda ödüllendirilmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçen yıl, Türkiye'nin toplam çimento ihracatının yüzde 30'unu tek başına Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiğini bildiren Saka, "Ama hala önümüzde uzun bir yol var. Ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşmasında ve ihracatta konulan hedeflere erişilmesinde çimento ve yapı malzemeleri sektörünün üzerine de önemli bir görev ve sorumluluk düşüyor. Biz de bu vizyonla çalışmalarımıza devam ediyor; bu sektörün lider oyuncularından biri olarak üretmeye, yatırım yapmaya, ihracatla ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu şirketlerimiz özellikle pandemi döneminde özverili üretim faaliyetleri ile çimento sektörünün en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmayı başardılar. Grubumuz geçtiğimiz yıl içinde gösterdiğimiz üstün ihracat performansını önümüzdeki yıllarda çok daha yukarı seviyelere taşıyacak; yapı malzemeleri alanındaki küresel gücümüzü pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding, Akçansa, İhracat, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapı malzemelerinde ihracatın liderleri Akçansa ve Çimsa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei