Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular - Son Dakika

Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular

15.10.2020 09:49
Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular, System.String[]

İSTANBUL ( DHA) –"Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları" ve Esenler Belediyesi Sanat Evi(ESEV) eğitmenleri, yaptıkları şarkılarla kardeş ülke Azerbaycan'a müziğin gücüyle destek oldu.

İSTANBUL ( DHA) –"Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları" ve Esenler Belediyesi Sanat Evi(ESEV) eğitmenleri, yaptıkları şarkılarla kardeş ülke Azerbaycan'a müziğin gücüyle destek oldu.

Esenler Belediyesi Sanat Evi hocaları ve müzik eğitimi alan öğrenciler, Azerbaycan'a destek olmak için iki şarkı besteledi. ESEV bünyesinde birçok konser gerçekleştiren "Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları" adlı grup bu kez "Can Azerbaycan" ve "Azerbaycan Türkiye" isimli şarkılarını  Azerbaycan'a moral vermek ve kardeşlik vurgusu yapmak için iki şarkı besteledi.

Grubun sözcüsü Ekrem Pehlivanoğlu, "Esenler Belediyesi bünyesinde ESEV çatısı altında yıllardır verdiğimiz sanat dersleri var. Bu derslerden benim alanım olan müzik branşında uzun sürede yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz konservatuara girdiler. Daha sonra bütün arkadaşlarımızı bir arada tutmaya çalışarak "Rüzgarlı Tepe'nin Çocukları" çatı ismi altında müzik çalışmaları yapmaya başladık. Bu müzik çalışmalarının birçok farklı kulvarı var. Değişik branşlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız markalaşabilmek ve bir okul haline dönüşebilmek. Belli yetkinliğe gelmiş arkadaşlarımızla bu grupları kuruyoruz, bu grubun tecrübe kazanarak ilerlemesini sağlıyoruz" dedi.

Grubun solisti Cengizhan Engin, "Azerbaycan'ın yaşadığı sıkıntılar bizde belli duygular oluşturdu. Azerbaycan bu sıkıntıları yaşarken sesimizi bir yerlere ulaştırmak istedik" diye konuştu. Grubun Klavye sanatçısı Ercan Çoşkun, "Esenler Belediyesi çatısı altında çalışıyoruz. Burada önemli olan şey birçok insanın bir araya gelmesi. İki senedir çeşitli konserler yaptık. Azerbaycan için çıkardığımız eserler gündemden haberdar olmamızın ürünüdür" ifadelerini kullandı.


Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular
Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular
Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular

Azerbaycan, Esenler, Müzik, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaptıkları şarkılarla Azerbaycan'a moral oldular - Son Dakika

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