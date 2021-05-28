Yaraladıkları şahsın yakınlarına hastane girişinde silahla ateş açtılar: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Yaraladıkları şahsın yakınlarına hastane girişinde silahla ateş açtılar: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 2 şüpheli daha önce silahla yaraladıkları şahsın hastane önünde bekleyen yakınlarına tabanca ile ateş açtı. Olayda hastanede tedavi gören şahsın 2 yakını ile hastanede çalışan 2 güvenlik personeli yaralandı. Motosiklet ile kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi Yeni Girne Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7057 Sokak'ta M.D. ile Ş.A. ve H.A., arasında motosiklet yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.D. silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polise ihbar edilirken, yaralı yakınları tarafından Karşıyaka'da bulunan özel bir hastaneye getirildi. M.D. hastanede tedavi altına alınırken, olayı duyan yakınları da hastaneye akın etti.

Motosiklet ile gelip hastane önünde ateş açtılar

Silahla yaralama olayının ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, 2 şahıs daha sonra motosiklet ile M.D'nin tedavi gördüğü hastanenin önüne geldi. Şüpheliler, burada bulunan kalabalığa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.D'nin yakınları olan S.K. ile N.K. ve hastanede görevli güvenlik personelleri K.D. ile S.A.K vücutlarına isabet eden mermi ile yaralandı. Yaralılardan başına mermi isabet eden K.D. ameliyata alınırken, göğüs altına mermi isabet eden ve tedavi altına alınan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Doğum kontrolü için hastaneye gelen çiftin aracına mermi isabet etti

Bu sırada olaydan çok kısa süre önce Erdem K. aracı ile hamile eşi Seda K'yi doğum kontrolleri için hastaneye getirip otomobilini hastane önüne park etti. Çift, hastane içerisine girdikten kısa bir süre sonra meydana gelen olayda otomobile kurşun isabet etti. Olayda çiftin yara almaması ise yüreklere su serpti.

Öte yandan, şüpheli şahıslar gerçekleştirdikleri silahlı saldırı sonucu motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, hastane girişinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak içinse çalışma başlatıldı.