Son Dakika Haberleri: Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı

Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yaralı olarak bulunan Akbaba tedavi altına alındı.

Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yaralı olarak bulunan Akbaba tedavi altına alındı.

Çukurca ilçesi kırsalında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Akbaba'nın tedavisi yapılmak üzere Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirdi. Bunun üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi hemen harekete geçti. Klinikte ilk müdahalesi yapılan Akbaba, daha sonra ameliyata alındı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:01 Kaynak: İHA

Çukurca, Hakkari, Güncel
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