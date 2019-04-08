Yaralı Akbaba Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yaralı olarak bulunan Akbaba tedavi altına alındı.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesi kırsalında yaralı olarak bulunan Akbaba tedavi altına alındı.
Çukurca ilçesi kırsalında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar
Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Akbaba'nın tedavisi yapılmak üzere Hakkari Belediye Başkanlığı
Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirdi. Bunun üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi
hemen harekete geçti. Klinikte ilk müdahalesi yapılan Akbaba, daha sonra ameliyata alındı. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı
AK Parti, Geçersiz Oyların Sayımıyla İlgili Son Durumu Paylaştı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İmamoğlu'nun Medya Patronları ile İlgili Sözlerine Sert Tepki