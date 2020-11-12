Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

12.11.2020 08:59

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Yılmaz "Avcılar, tatmin olmak için şahinleri vuruyor" Uşak'ta, görevliler tarafından yaralanmış halde bulunan şahin, 2 ay tedavi gördüğü veterinerler tarafından doğaya salındı.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yılmaz " Avcılar, tatmin olmak için şahinleri vuruyor"

UŞAK - Uşak'ta, görevliler tarafından yaralanmış halde bulunan şahin, 2 ay tedavi gördüğü veterinerler tarafından doğaya salındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Çiftlik Köy yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince, ateşli silahla yaralanan şahin bulundu. Ateşli silahtan çıkan saçmalarla yaralanan şahin, görevliler tarafından Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahin, yaklaşık olarak 2 ay tedavi gördükten sonra şahin yeniden sağlığına kavuştu. Yaralı şahin, titizlikle muayene eden Veterinerler tarafından Uşak merkezde bulunan Akse Çamlığı'nda doğaya bırakıldı.

Yaralı şahini tedavi eden Veteriner Hekim Rıza Yılmaz, avcıların kendilerini tatmin etmek amaçlı şahini gördüklerinde vurduklarını belirterek, "Üzülerek fark ediyoruz ki vatandaşlarımız arasında yabani hayvan avlamak bir cesaret ve başarı öğesi gibi görülüyor ve gösteriliyor. Oysaki köylerimizde ve ekili dikili tarım arazilerimizde kemirgen hayvanlar ve yılanlar gibi ekinlere zarar verebilecek çeşitli haşerelerin engellenmesi noktasında bu yaban kuşlarımız ciddi önem taşıyor. Vatandaşlarımızın bu doğal dengeyi bozacak eylemlere asla izin vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak senede en az 5-6 tane yaralı Şahin kuşuna müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Bazılarını kurtarıp tekrar doğaya bırakabiliyoruz fakat bazıları maalesef hayatta kalamıyor. Doğal yaşamın korunması için en az bizim kadar vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Uşak Belediyesi, Veteriner, Avcılar, Uşak, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika


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