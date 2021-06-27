Üye Girişi
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı

27.06.2021 21:00

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasından düşen yaralı yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasından düşen yaralı yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evsat Mahallesi'nde bulunan Merkez Çarşı Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Adrese itfaiye ekipleri tarafından sepetli bir vinç sevk edildi. Sepete binen itfaiye görevlisi, caminin kubbesindeki yaralı leyleği aşağıya indirdi.

Milli parklar görevlilerine teslim edilen, ayağından yaralı olduğu belirlenen yavru leyleğin, tedavi edildikten sonra tekrar yuvasına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı
Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı

Milli Parklar, İtfaiye, Merkez, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar 21:19 CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar Arjantin'de köpek, konuşma yapan belediye başkanının üzerine idrarını yaptı 20:52 Arjantin'de köpek, konuşma yapan belediye başkanının üzerine idrarını yaptı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı 20:23 Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı 20:01 Tüpün hortumunu kesip çakmak çaktı! Şiddetli patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor 19:50 İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti 19:18 Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, 77 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları 18:48 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi 16:52 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı
17:16 Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna dahil etmek istiyor
17:15 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı
16:51 Trafik kazasında yaşamını yitiren DSİ Şube Müdürü, gözyaşları arasında toprağa verildi
16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti
16:12 Son 30 yılda üretilen en büyük denizaltı! Putin'in yeni savaş makinesi "Belgorod" denize açıldı
16:06 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu         
20:52
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti         
19:56
Bakanlar ciğer kebabı teklifini geri çevirmedi! Nuri Ersoy mangalın başına geçti, Varank tavsiye verdi Bakanlar ciğer kebabı teklifini geri çevirmedi! Nuri Ersoy mangalın başına geçti, Varank tavsiye verdi         
19:38
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
18:09
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı         
14:11
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 22:10:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement