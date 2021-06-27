Yaralı yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasından düşen yaralı yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evsat Mahallesi'nde bulunan Merkez Çarşı Camisi'nin kubbesindeki leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Adrese itfaiye ekipleri tarafından sepetli bir vinç sevk edildi. Sepete binen itfaiye görevlisi, caminin kubbesindeki yaralı leyleği aşağıya indirdi.

Milli parklar görevlilerine teslim edilen, ayağından yaralı olduğu belirlenen yavru leyleğin, tedavi edildikten sonra tekrar yuvasına bırakılacağı belirtildi.