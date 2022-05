"Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var" isimli eTwinning projesi - Son Dakika

Konay'nın Halkapınar ilçesinde Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulunun düzenlediği uluslararası "Help! Our World Needs a Detox (Yardım! Dünyanın Detoxa İhtiyacı Var)" isimli eTwinning projesi tamamlandı.

Etkinlikte konuşan dört farklı ülkeden 8 okul, 85 öğrencinin katıldığı projenin kurucu su Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emel Koç "Gençlerin doğa çevre konularında bilinçlenmesi amacı ile 'Yardım! Dünyanın Detoxa İhtiyacı Var' isimli projeyi gerçekleştirdik. Proje kapsamında Halkapınar İvriz baraj gölü mesire alanında çevre temizliği, İvriz su kaynağı ve Kaya kabartması alanında gezi incelemeler yaparak su ve doğanın geçmişten günümüze ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktarmaya çalıştık." dedi.

Okul Müdürü ve proje ortağı Kanber Koçak da, Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye'den beş farklı ülkeden 85 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz projede çevre bilincini çocuklarımıza aşılamak nihai hedeflerimizdi. Projeye destek veren Barış Zeren, Elif Göksoy, Hüseyin Murat Aydoğdu öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.