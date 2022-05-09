"Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var" isimli eTwinning projesi - Son Dakika
Üye Girişi

"Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var" isimli eTwinning projesi

09.05.2022 12:55
"Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var" isimli eTwinning projesi

Konay'nın Halkapınar ilçesinde Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulunun düzenlediği uluslararası "Help! Our World Needs a Detox (Yardım! Dünyanın Detoxa İhtiyacı Var)" isimli eTwinning projesi tamamlandı.

Konay'nın Halkapınar ilçesinde Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulunun düzenlediği uluslararası "Help! Our World Needs a Detox (Yardım! Dünyanın Detoxa İhtiyacı Var)" isimli eTwinning projesi tamamlandı.

Etkinlikte konuşan dört farklı ülkeden 8 okul, 85 öğrencinin katıldığı projenin kurucu su Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emel Koç "Gençlerin doğa çevre konularında bilinçlenmesi amacı ile 'Yardım! Dünyanın Detoxa İhtiyacı Var' isimli projeyi gerçekleştirdik. Proje kapsamında Halkapınar İvriz baraj gölü mesire alanında çevre temizliği, İvriz su kaynağı ve Kaya kabartması alanında gezi incelemeler yaparak su ve doğanın geçmişten günümüze ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktarmaya çalıştık." dedi.

Okul Müdürü ve proje ortağı Kanber Koçak da, Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye'den beş farklı ülkeden 85 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz projede çevre bilincini çocuklarımıza aşılamak nihai hedeflerimizdi. Projeye destek veren Barış Zeren, Elif Göksoy, Hüseyin Murat Aydoğdu öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı Keskin Barajı'nın son hali görenleri umutlandırdı Keskin Barajı'nın son hali görenleri umutlandırdı

Ereğli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var' isimli eTwinning projesi - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Tuvalet kapısının altından kadınları çeken sapık yakalanınca çark etti: Şeytana uydum, insanlığımdan utanıyorum
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Yardım Dünyanın Detoxa İhtiyaci Var" isimli eTwinning projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement