Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti - Son Dakika

Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti

14.03.2021 15:24
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BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek' görmek isteyenler, havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne akın etti.

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek' görmek isteyenler, havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne akın etti. Eşiyle birlikte köye gelen Nevzat Gültekin, "Yaren Leylek, medyada çok yer aldı. Merak ettik. Biz de eşimle birlikte Yaren'i görmeye geldik" dedi.

Baharın gelmesiyle birlikte sıcak iklimlerde yaşayan leylekler, Bursa'daki Eskikarağaç Avrupa Leylek Köyü'ne gelmeye başladı. Marmara'nın pandemi haritasında 'orta risk' grubunda yer alan tek ili olan Bursa'da haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla özellikle göl ve denize kıyısı olan yerlerde yoğunluk oluştu. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek'i görmek isteyenler, havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Eskikarağaç Leylek Köyü'ne adeta akın etti. Köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise göl kenarında piknik yaptı. Yaren Leylek'i görmek isteyenler ise yuvasının olduğu sokağa doğru yürüyüş yaptı.

"YAREN LEYLEK'İ MERAK ETTİK"

Eşiyle birlikte Yaren Leylek'i görmek için geldiklerini söyleyen Nevzat Gültekin, "Bursa'da yaşıyorum. Yaren Leylek, medyada çok yer aldı. Merak ettik. Biz de eşimle birlikte Yaren'i görmeye geldik. Adem amcayı da gördük. Hem Bursa'mız için hem de insanların merakını giderecek, tabiata bağlı bir şeyler göstermek çok güzel. Evde, betonarmenin içinde kalmaktan sıkılmıştık. Bizim için de değişiklik oldu" diye konuştu.

"YAREN LEYLEK'İ LAMAK İÇİN GELDİK"

Manzara fotoğrafları çekmek için sabah saatlerinde köye geldiğini söyleyen Serdar Kıran, "Burada leylekleri görmek için geldik. Meşhur Adem amcayla tanıştık. Sabah erkenden geldik. Buranın insanı da sıcakkanlı. Bizi çok hoş karşıladılar. Burada olmaktan memnunuz. Leylekleri görme merakıyla geldik. Adem amcayla tekne turu yaptık. Genelde onun teknesine konuyormuş. Beraber balığa çıkıyorlarmış. Gelmesini umduk ama gelmedi" dedi.

"LEYLEK GÖRÜP BİLEKLİKLERİMİZİ ÇIKARDIK"Ailesiyle birlikte köye geldiğini belirten Bilge Öztürk, "Pandemi sürecinde Bursa'da sıkıldığımız için doğaya kaçmak istedik. Kalabalıktan uzaklaşmak istedik. Göçmenlerin marteniçka geleneği var. Mart ayında göçmenlerin taktığı bir bileklik var. Biz de bugün marteniçkalarımızı bağlamak için, dileklerimizi gerçekleştirmek için geldik. Leyleğimizi gördük. Çiçek açan bir ağaca marteniçkamızı bağladık. Dileklerimizi diledik" dedi.

"YAREN LEYLEK'İ GÖRMEK İSTEYENLER GELİYOR"

Güne Uluabat Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde başladıklarını belirten restoran işletmecisi Ahmet Okumuş, "Burası Avrupa Leylek Köyü. Türkiye'deki tek yer. Hem Leylek Köyü olması hem de sınırları Türkiye'yi aşan Yaren Leylek için doğaseverler köyümüze teşrif ediyorlar. Pandemi yasaklarının açılmasıyla birlikte de ziyaretçilerimiz şehir içinden, şehir dışından, gerekse de yurt dışından, son iki haftadır büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Restoran işletmecisi olarak, bizlere de güzel yansımaları oldu. Hem misafirleri ağırlamaktan, hem de Anadolu lezzetlerini misafirlerimizle buluşturmaktan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti
Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti

Marmara, Türkiye, piknik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaren Leylek'i görmek isteyenler, köye akın etti - Son Dakika


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