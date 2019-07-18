Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı...
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı...

2 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı..., System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. - ANKARA
Ceza Dairesi, Zuhal Olcay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
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Demet Akalın'ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı! İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu

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