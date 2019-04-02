Son Dakika Haberleri: Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak Seçildi

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak Seçildi

47 dakika önce

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak Seçildi, System.String[]
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca açıkta bulunan 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Söz konusu daire başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi.

Isparta Gelendost'ta 3 Mart 1959'da doğan Kıyak, Doğanhisar İmam Hatip Lisesini tamamladı, 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Kıyak, 24 Şubat 2011'de Yargıtay Üyesi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

İzmir, Söz, Yargıtay, Güncel
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