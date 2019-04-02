Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak Seçildi
47 dakika önce
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca açıkta bulunan 23. Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Söz
konusu daire başkanlığına aynı daire üyesi Murat Kıyak seçildi. Isparta Gelendost
'ta 3 Mart 1959'da doğan Kıyak, Doğanhisar
İmam Hatip Lisesini tamamladı, 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir
ve Kırklareli
hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, sırasıyla Muradiye
, Devrekani
, Mucur
, Dörtyol
ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu.
Evli ve iki çocuk babası Kıyak, 24 Şubat 2011'de Yargıtay Üyesi
oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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