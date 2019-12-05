Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10... - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA

Ceza Dairesi, İbrahim Okur, Yargıtay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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