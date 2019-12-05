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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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