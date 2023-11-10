Yargıtay Başkanı\'nın haberler.com\'a yaptığı açıklamalar, Erdoğan\'ın konuşmasından sonra gündemde

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığında, geçen ay haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile yeni anayasa tartışmasını değerlendirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programında Yargıtay arasında yaşanan kriz için "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" demesi üzerine anayasa değişikliği bir kez daha gündeme geldi.

"TOPLUMUN BÜYÜK BİR BEKLENTİSİNİN YENİ BİR ANAYASA OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ"

Yargıtay Başkanlığında, haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca konuşmasında, "Türkiye'de iktidar ve muhalefet mensuplarının, partilerinin ve toplumun büyük bir beklentisinin yeni bir anayasa olduğunu gözlemliyoruz. Biz de Yargıtay olarak, hukuk kurumları olarak yeni bir anayasa yapılmasını desteklediğimizi ifade ettik. Elbette önce sivil bir anayasa olmalı. Bu sadece sivillerin yaptığı anayasa anlaşılmamalı. Sivil anayasadan kastımız, temel hak ve özgürlükleri esas alan, insanı merkeze alan ve bu anlamda özgürlükçü, insan haklarını koruyan bir anlayış ile anayasa düzenlenmelidir. Yoksa sivillerin yaptığı anayasa da çok kötü bir anayasa olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında bugün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Uzunca bir süredir sürekli ülkemizin yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını ifade etmemizin sebebi işte bu mahkumiyeti sona erdirmektir. Yapılan onca değişikliğe rağmen güçler ayrılığı ve güçlerin kendi içlerindeki dengeye ilişkin sorunların sürekli önümüze çıkıyor olması yeni anayasa talebimizin haklılığının işaretidir." dedi.

"DEVLETİN KARŞISINDA BİREYİN ÖNCELİKLİ MERKEZE ALINMASI GEREKLİDİR"

Teymur'un, Akarca'nın "Devlet teşkilatıyla ilgili hususların anayasada çok fazla yer alması bireyselliği biraz arka plana itiyor." sözünü hatırlatması üzerine Akarca, "Anayasada tabi ki devletin temel kurumları yer almalı ama çok ayrıntılara girilmesine gerek yok. Bütün kurumların da anayasada yer almasına gerek yok. Devletin belli başlı kurumları, elbette ki anayasal kurumlar bütün dünyada vardır ve bunlar yer almalı. Bunun çalışma şekillerinin ayrıntılarını yönetmeliklerde bile yer almaması veya yer alması gerekirken bunun anayasada yer alması anayasanın esnekliğini, çalışma sistemini kısıtlar. Anayasanın uygulanabilirliğini zayıflatır. Onun için devletin karşısında bireyin öncelikli merkeze alınması gereklidir." şeklinde ifade etmişti.

Yargıda yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade eden Erdoğan ise, "Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak merhale kat ettikçe geçmişten gelen kimi sorunların aslında ülkemize ne kadar büyük faaliyetleri getirdiğini, bu faaliyetlerle birlikte de maliyetleri olduğunu da daha iyi anlıyoruz. Çalışan, üreten, kazanan Türkiye tablosunun önüne geçmek için kurulan tezgahlar, oynanan oyunlar, daha berrak şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de darbe dönemlerinin ürünü anayasa meselesidir. Gerçekten de Türkiye, milli mücadele dönemi hariç milletin ihtiyaçlarının ve taleplerinin ürünü bir anayasaya hiç sahip olamadı. Darbecilerin ve ideolojik saiklerle onlara destek olan kimi kesimlerin ülkeden ve milletten kopuk gündemleri çerçevesinde şekillenen anayasalara mahkum edildik." dedi.

"TÜRKİYE'DE YASA ENFLASYONU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Akarca, "Kural koymanın kuralı vardır" sözünü ise "Türkiye dinamik bir ülke. Nufüsü ile, gelişmeleri ile çağa ayak uydurmak için ve toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alan birçok düzenleme yapılıyor. Çok sık kanunların değişmesi, yeni kanunların yapılması hatta o kanun yürürlüğe girmeden onu değiştiren kanunların yürürlüğe girmiş olması nedeniyle toplumda bir kargaşa ve kafa karışıklığına yol açtığını görüyoruz. Toplumun ihtiyaçları iyi tespit edilmeli, iyi analizlere tabii tutulması ve kanunların nasıl yapılacağı bir esasa bağlanmalı. Yoksa her değişiklikte, her ihtiyaçta toplumun gerçekten de ihtiyaçlarını tam karşılayamayan veya çağın ihtiyaçlarını tam giydiremeyen kanunlarla karşılaşabiliyoruz. Ben, Türkiye'de yasa enflasyonu olduğunu düşünüyorum. Mevzuat anlamında bu yasa enflasyonunun önlenmesi gerekiyor." şeklinde açıklamıştı.

"İHTİYAÇLARA GÖRE YENİ YASALAR YAPILMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Kanunların sık sık değiştiğini vurgulayan Akarca, "Toplumun ihtiyaçlarını ve düzenini biz sadece yasa çıkartarak gideremeyiz. Buna ilişkin devlet kurumlarının, organizasyonlarının, STK'ların, vatandaşlarımızın, bireylerin kendilerini hukukla bağlı hissetmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekiyor. Hukuk da dinamik bir yapı. İhtiyaçlara göre yeni yasalar yapılması gündeme gelebilir ama neredeyse 6 ayda bir, yılda bir onlarca kanunun çıkarıldığı bir durumla karşı karşıyayız." ifadeleri ile belirtmişti.