Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal karar: Affedilen davranış kusur sayılamaz

Yargıtay\'dan boşanma davalarında emsal karar: Affedilen davranış kusur sayılamaz
05.01.2026 14:49
Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davalarına yön verecek nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, evlilik birliği devam ederken affedilen ya da hoş görülen davranışların sonradan kusur olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, kadını ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını bozdu.

YEREL MAHKEMENİN "AĞIR KUSUR" YORUMU BOZULDU

TARAFLAR KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Ankara Batı 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davada, taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma talebinde bulundu. Davacı erkek; eşinin ailesine soğuk davrandığını, evden kovduğunu, ev işleriyle ilgilenmediğini ve kıskanç tavırlar sergilediğini öne sürdü.

Kadın ise erkeğin kendisine hakaret ettiğini, eve geç saatlerde geldiğini belirterek boşanmanın yanı sıra maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talep etti.

YEREL MAHKEME: KADIN AĞIR KUSURLU

Yerel mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken, boşanmaya sebep olan olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu kanaatine vardı. Bu gerekçeyle kadının tazminat ve nafaka talepleri reddedildi. Karar, istinaf aşamasında da değişmedi.

YARGITAY: AFFEDİLEN OLAYLAR KUSUR SAYILAMAZ

Dosyanın temyize taşınması üzerine inceleme yapan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, tanık beyanlarını ve dosya kapsamını ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Yargıtay, kadına kusur olarak yüklenen davranışlardan sonra evlilik birliğinin bir süre daha devam ettiğine dikkat çekerek, bu durumun davranışların affedildiğini veya hoş görüldüğünü gösterdiğini vurguladı.

Kararda, affedilen ya da hoşgörüyle karşılanan olayların kusur olarak kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu açıkça ifade edildi.

KUSUR DAĞILIMI YENİDEN YAPILDI

Yargıtay, dosya kapsamındaki diğer deliller doğrultusunda;

Kadının erkeğe hakaret etmesi nedeniyle hafif kusurlu,

Erkeğin ise kadına hakaret etmesi ve eve geç saatlerde gelmesi nedeniyle ağır kusurlu sayılması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle kadının ağır kusurlu kabul edilmesine dayanan yerel mahkeme kararının hatalı olduğu kaydedildi.

KADIN YARARINA TAZMİNAT VE NAFAKA VURGUSU

Yüksek Mahkeme, hatalı kusur değerlendirmesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini de doğru bulmadı. Erkeğin kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarını zedelediği ve boşanma nedeniyle maddi destekten yoksun kaldığına dikkat çekildi.

Kadının düzenli ve sürekli bir gelirinin bulunmadığı da göz önünde bulundurularak, yoksulluk nafakası şartlarının oluştuğu, buna rağmen nafakanın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yargıtay, kusur tespiti ile tazminat ve nafakaya ilişkin kararları bozarak, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Kaynak: DHA

