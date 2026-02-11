Yargıtay Başkanı Kerkez, İzmir'de "deprem-ceza davaları" konulu çalıştayda konuştu - Son Dakika
Yargıtay Başkanı Kerkez, İzmir'de "deprem-ceza davaları" konulu çalıştayda konuştu

Yargıtay Başkanı Kerkez, İzmir\'de "deprem-ceza davaları" konulu çalıştayda konuştu
11.02.2026 12:04
Yargıtay, deprem davalarının sağlıklı sonuçlanması için İzmir'de çalıştay düzenledi.

Yargıtay Başkanlığınca İzmir'de düzenlenen "deprem-ceza davaları" konulu "Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" başladı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle büyük acıların ve çok fazla mağduriyetin yaşandığını söyledi.

"ACILARIN HER BİRİ BİRER DAVA DOSYASI OLARAK YARGININ ÖNÜNDE"

Acıların her birinin birer dava dosyası olarak yargının önüne geldiğini ifade eden Kerkez, "Bu dosyaların bir an önce sağlıklı ve adil şekilde tamamlanarak sona erdirilmesi, bütün bu acıları bir nebze olsun soğutacak. Onun için önemli bir konu bu. Biz yargı mensupları olarak da vatandaşımıza karşı bunu bir nevi borçluyuz ve bu bizim görevimiz." dedi. Kerkez, çalıştaydaki amaçlarının ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'ı bir araya getirerek deprem bölgesindeki davaların sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

ÇALIŞTAY 15 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Yargıtay'ın deprem davalarıyla ilgili uygulamalarını, görüşlerini, düşüncelerini çalıştayda katılımcılara yüz yüze aktarmak istediklerini anlatan Kerkez, şöyle devam etti: "Bu çalıştayın ana sloganı aslında şu, aynı olaylara aynı karar. Olayın içeriği, özelliği, şartları hemen hemen aynı olup sadece tarafları farklı olan dosyalarda ilk dereceden itibaren başlayarak aynı kararlar verilsin. Aynı suçu işleyenler aynı ceza alsın. Bu uyumun sağlanması yargıya olan güvenin tesisi için de çok önemli bir konu." Açılış konuşmasının ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeleri Mehmet Yılmaz ve Kürşat Hamurcu sunum yaptı. Çalıştay 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
