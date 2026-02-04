Yargıtay'dan Deprem Davaları İçin Hızlı ve Adil Karar Vurgusu

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez, depremde çok büyük acılar yaşandığını ve bu acıların her birinin ayrı birer dosya haline geldiğini belirterek, "Binlerce, on binlerce dosya olarak yargımızın önüne geldi. İlk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'da deprem dosyalarında uyum içinde kararlar verilmesini amaçlıyoruz. Aynı olaylara aynı kararlar. Bunu vatandaşımız açısından yapmamız gerekiyor" dedi.

'Deprem-Hukuk Davaları' konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı'nın ikincisi için İzmir'de açılış töreni düzenlendi. Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile yargı camiasının önde gelen isimleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Yargıtay olarak bu projeyi yapma fikrini düşündüğümüzde amacımız bölge adliye mahkemelerimizle özellikle bir araya gelmek, kararlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, Yargıtay uygulamalarını bölge adli mahkemelerimize birinci elden izah etmek ve karşılıklı bir uyum sağlayarak dosyaların kararların uyum içinde olmasını sağlamaktı. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımız açısından hukuki güvenilirlik ve yargıya olan güvenin tesis edilmesiydi. İlk çalışmamızı kasım ayında yine İzmir'de, bu salonda 8'inci Hukuk Dairemiz olarak Kadastro ve Orman Hukuku konusunda yapmıştık. Bütün dairelerimizin konu bazında tüm bölge adliye mahkemelerimizle bu tür çalıştaylarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ HEM HIZLI HEM DE ADİL KARAR BEKLİYOR'

Deprem dosyalarında mahkemelerin uyum içinde karar vermesinin amaçlandığını belirten Yargıtay Başkanı Kerkez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu programın iki ve üçüncü çalıştayını deprem ana temasına ayırdık. Depremle ilgili dosyalar belli bir aşamaya geldi. Maalesef ülke olarak '100 yılın felaketi' dediğimiz çok büyük bir deprem yaşadık. Ben de bir Hataylı olarak bir açıdan depremzede olarak bu acıyı yakından yaşamış oldum. Çok büyük acılar yaşandı ve bu acıların her biri ayrı birer dosya haline geldi. Binlerce, on binlerce dosya olarak yargımızın önüne geldi. İlk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'da deprem dosyalarında uyum içinde kararlar verilmesini amaçlıyoruz. Bu çalıştayımızın ana sloganı haline gelen cümle üzerinden gitmek istiyorum. 'Aynı olaylara aynı kararlar.' Bunu vatandaşımız açısından yapmamız gerekiyor. Vatandaşımız sadece deprem dosyası değil ama özellikle bu deprem dosyalarıyla ilgili hem hızlı karar bekliyor hem adil karar bekliyor hem de istediği gibi yani kendisinin mağduriyetinin giderildiği bir karar bekliyor."

'HEDEF VATANDAŞIN HIZLI KARARA ULAŞMASI'

Ana hedefin vatandaşın hızlı karara ulaşması olduğunu vurgulayan Yargıtay Başkanı Kerkez, "Bunu sağlamak da yargı olarak hem ilk derece mahkemeleri hem istinaf mahkemeleri hem Yargıtay olarak hepimizin görevi. Bu anlamda ben bu toplantıyı planlarken sadece Yargıtay ve bölge adliye mahkemelerimizi bir araya getirmek ve tamamen tabiri caizse biz bize olmak istedim. Bu çalıştayı tamamen aile içi bir değerlendirme gibi düşünürseniz sevinirim. Burada sadece Yargıtay üyelerimiz var. Bir de Yargıtay üyesi adaylarımız var. Bölge adliye mahkemelerimizin değerli çalışanlarını her zaman yargıda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Onun için bu toplantı sırasında sizlerden isteğim, her konuda aklınıza gelen sorularınızı lütfen sorun, fikirlerinizi lütfen söyleyin. Ana hedefimiz vatandaşın hızlı bir karara ulaşması.ö

Konuşmanın ardından program, Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun'un 'Deprem Nedeniyle İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar' başlıklı sunumuyla devam etti. Çalıştay 8 Şubat'a kadar devam edecek.

