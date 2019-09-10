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Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlıklarına seçim

1 saat önce

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.

Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlıklarına seçim, System.String[]

Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Erdoğan Buyurgan, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ise Şahabettin Sertkaya yeniden seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca dört yıllık kanuni görev süresi dolan Hukuk Dairelerine seçim yapıldı.

Bu kapsamda, Erdoğan Buyurgan Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na, Şahabettin Sertkaya ise Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Burdur'da 1955'te doğan Buyurgan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Burdur hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Çankırı Orta, Diyadin, Banaz, Siverek Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Buyurgan, 2004'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Buyurgan, 2015'ten bu yana Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'nı yürütüyordu.

Bafra'da 1957'de doğan Şahabettin Sertkaya ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bafra hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Ağrı, Ordu Ulubey, Kavak, Çarşamba, Kahramanmaraş ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulunan Sertkaya, 2005'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Sertkaya, 2015'ten bu yana Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'nı yürütüyordu.

Hukuk Fakültesi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:43 Kaynak: AA
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