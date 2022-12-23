Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklara verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklara verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı

23.12.2022 12:30

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis ile sanık Berk Akand'a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Daire, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Aralık 2019'daki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapis cezaları onandı.

YARDIM EDEN ŞAHIS HAKKINDAKİ CEZA DA ONANDI

Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiği belirtilen sanık Berk Akand hakkındaki 18 yıl 9 ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı. "Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklara verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklara verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı - Son Dakika
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