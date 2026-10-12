Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

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Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı
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Avustralya'nın Sydney kentinde yarı çıplak bir adam, sokak ortasında bir kadını zorla araçtan indirdikten sonra otomobilini çalarak kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen araçla birlikte olay yerinden uzaklaşmayı başaran şüpheli, önce başka bir otomobile, ardından bariyerlere ve yaşlı bir kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ortalığı savaş alanına çeviren 36 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde gece saatlerinde yaşanan araç hırsızlığı, peş peşe meydana gelen kazalarla sonuçlandı.

YARI ÇIPLAK HALDE OTOMOBİLİ ÇALIP KAÇTI

Olay, perşembe günü saat 21.00 sıralarında Pitt Caddesi'nde meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki şüpheli, 26 yaşındaki bir kadına ait otomobili mağduru zorla indirdikten sonra çaldı.

Ortaya çıkan görüntülerde, yarı çıplak adamın araca binip uzaklaşmaya hazırlandığı sırada birkaç kişinin kendisini durdurmaya çalıştığı görüldü. Ancak şüpheli, çevredekilerin müdahalesine rağmen otomobille olay yerinden ayrılabilmeyi başardı.

Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

ÖNCE OTOMOBİLE, SONRA YAYAYA ÇARPTI

Çalıntı araçla George Caddesi'ne yönelen şüpheli, 27 yaşındaki bir erkeğin kullandığı ve 24 yaşındaki bir kadının da yolcu olarak bulunduğu araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle diğer otomobil park halindeki polis aracına savruldu. Şüpheli ise önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından 56 yaşındaki bir kadına çarptı.

Başından hafif şekilde yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun stabil olduğu açıklanırken olayda başka yaralanan bulunmadığı bildirildi.

Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN YAKALANDI

Araç hırsızlığı ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin kullandığı otomobil de kazada hasar gördü. Araçlarından inen polisler, çalıntı aracın sürücüsünü kısa sürede gözaltına aldı.

Güney Avustralya'dan geldiği belirtilen 36 yaşındaki adam, polis gözetiminde zorunlu testlerden geçirilmek üzere St. Vincent Hastanesi'ne götürüldü.

Yarı çıplak halde otomobil çaldı, ortalığı birbirine kattı

"ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Olayın ardından açıklama yapan Sydney Emniyet Müdür Vekili Adam Solah, kazanın yaşandığı bölgede çok sayıda insan bulunduğunu belirtti.

Solah, "Kraliçe Victoria binasının önünde gece geç saatlere kadar alışveriş yapan insanlar vardı, çok kalabalıktı." dedi.

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Solah, "Kesinlikle çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında yaralılara yardım eden vatandaşlara da teşekkür eden Solah, ambulans ekipleri gelmeden önce çevredekilerin müdahalede bulunduğunu anlattı.

TUTUKLU YARGILANACAK

Gözaltına alınan şüpheli hakkında araç çalma amacıyla saldırı, dikkatsiz araç kullanma, basit saldırı ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan 36 yaşındaki adamın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Şüphelinin 14 Ekim Çarşamba günü Downing Centre Yerel Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AvustralyaHırsızlıkAsayişPolisDünyaYaşamKazaSon Dakika

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