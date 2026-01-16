Yarıyıl Tatili: 2,5 Milyon Seyahat Bekleniyor - Son Dakika
Yarıyıl Tatili: 2,5 Milyon Seyahat Bekleniyor

Yarıyıl Tatili: 2,5 Milyon Seyahat Bekleniyor
16.01.2026 11:09
Kayak merkezlerine ilgi artarken, yarıyıl tatilinde 2,5 milyon seyahat hareketliliği öngörülüyor.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt genelinde artan kar yağışının kayak merkezlerine yönelik turizm talebini olumlu etkilediğini belirterek, okulların yarıyıl tatil döneminde ülke genelinde 2,5 milyon kişilik seyahat hareketliliği öngördüklerini açıkladı. Bağlıkaya, "Bu seyahatlerin 500 bin kişilik bölümünün yurt dışında, 2 milyon kişilik kısmının da yurt içinde gerçekleşmesini, bunun sonucunda 100 milyar TL'lik ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatili bugün karne dağıtım töreniyle başladı. Ülke genelinde 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil yapacak.

KAR YAĞIŞLARI TALEBİ ARTIRDI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarıyıl tatilinde ülke genelinde oluşacak seyahat hareketliliğiyle ilgili bilgi verdi. Sömestir tatili haftasına girilirken yurt genelinde artan kar yağışının, kayak merkezlerine yönelik turizm talebini olumlu etkilediğini belirten Bağlıkaya, "Son dönemde gerçekleşen yoğun yağışlarla birlikte birçok kayak merkezimizde kar kalınlıkları ideal seviyelere çıktı. Şu anda; Bursa Uludağ'da 95 santim, Kayseri Erciyes'te 136 santim, Kars Sarıkamış'ta 145 santim, Erzincan Ergan'da 147 santim, Erzurum Palandöken'de 187 santim kar kalınlığına ulaşılmış durumda. Kış turizmi yapılan şehirlerimizde sadece kayak otelleri değil, kayak merkezlerine yakın şehir otelleri de rağbet görüyor. Konaklamasını şehir otelinde yapıp gün içinde kayak merkezlerinden faydalanacak çok sayıda vatandaşımız da bulunuyor" dedi.

KAYAK OTELLERİ YÜZDE 70'İ AŞIYOR

Kayak merkezlerindeki otellerin doluluklarına ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, "Erzurum Palandöken ve Kars Sarıkamış'taki otellerde sömestir tatilinin ilk haftası için şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. İkinci hafta için doluluk oranı şimdilik yüzde 70 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaşmasını bekliyoruz. Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde ise yüzde 100 doluluğa ulaşılmış vaziyette. Erciyes Kayak Merkezi için doluluk yüzde 70'ler seviyesinde. Önümüzdeki günlerde dolulukların yüzde 90'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Uludağ Kayak Merkezi'ndeki tesislerde doluluklar yüzde 60'lar düzeyine ulaşmış durumda. Sömestir tatiliyle birlikte bu bölgemizdeki dolulukların da yüzde 100'e yaklaşmasını öngörüyoruz. Uludağ Kayak Merkezi, aynı zamanda çok sayıda günübirlik ziyaretçi de ağırlıyor. Özellikle hafta sonları çok yoğun talep söz konusu" diye konuştu.

TERMAL TURİZM VE DOĞU EKSPRESİ

Kayak merkezleri dışında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların Sapanca, Bolu gibi destinasyonları tercih ettiğini dile getiren TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Şifalı sularıyla Afyonkarahisar, Bursa gibi termal bölgelere de talep olduğunu görüyoruz. Ayrıca Akdeniz ve Ege bölgesinde kış döneminde açık olan tesisler de sömestir döneminde talep görüyor. Doğu Ekspresi ve GAP turları ile günübirlik ve kısa süreli keşif rotaları da öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bunun dışında Anadolu'daki vatandaşlarımız için de sömestir döneminde İstanbul tercih edilen bir rota konumunda" dedi.

YURT DIŞINDA VİZESİZ TURLAR VE KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİ

Yurt dışında vizesiz olan Balkan ülkeleri gibi destinasyonların tercih edildiğini anlatan Bağlıkaya, "Vize sorunu olmayanlar için Orta Avrupa ve Benelüks turlarının yanı sıra, Fransa ve İtalya gibi klasik destinasyonlar sömestir döneminde ilgi görüyor. Ayrıca yurt dışında Laponya ve Bansko gibi kış turizmi rotaları ön plana çıkıyor. Daha sıcak bir tatil arayan vatandaşlarımız ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere, Dubai, Mısır, Tayland gibi ülke ve bölgelere ilgi gösteriyor" diye konuştu.

2,5 MİLYON KİŞİLİK HAREKET, 100 MİLYAR TL'LİK EKONOMİ

Seyahat acentelerinin herkesin bütçesine uygun farklı tatil seçeneklerini vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade eden Bağlıkaya, yarıyıl tatilinde oluşacak seyahat hareketliliği ve ekonomisiyle ilişkin de "Fiyatlar, tercih edilen destinasyon, konaklama türü ve paket kapsamına göre değişiklik gösteriyor. Sömestir döneminde tura çıkacak çocuklu ailelere, tatilini memleketlerinde geçirmek amacıyla seyahat eden vatandaşlar da eklendiğinde yaklaşık 2,5 milyon kişilik seyahat hareketliliği oluşmasını öngörüyoruz. Bu seyahatlerin 500 bin kişilik bölümünün yurt dışında, 2 milyon kişilik kısmının da yurt içinde gerçekleşmesini, bunun sonucunda 100 milyar TL'lik ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Turizm

Son Dakika Turizm Yarıyıl Tatili: 2,5 Milyon Seyahat Bekleniyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Yarıyıl Tatili: 2,5 Milyon Seyahat Bekleniyor - Son Dakika
