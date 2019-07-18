Yaş meyve sebze sektörü Interfresh Fuarı'nda buluşacak

Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı, 16-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı, 16-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Fuar öncesi İzmir'de düzenlenen basın toplantısında sektörün hedefleri ve fuarın önemi anlatıldı.



Antalya'da gerçekleşecek Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı öncesi İzmir'de Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Antexpo Genel Müdürü Murat Özer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül ile Antexpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora da yer aldı.



"Üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etme potansiyelimiz var"



Basın toplantısında hem fuar organizasyonu hem de sektör hakkında bilgi veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Ülkemizde yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze meyve üretilmektedir ve bu üretimin 4 buçuk milyon tonu ihracatta değerlendirilmektedir. Yani üretimimizin yüzde 10'unun ihraç edildiğini söyleyebiliriz. 4.5 milyon ton taze sebze meyve ihracatı karşılığı 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Taze meyve sebze sektörü olarak üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etme potansiyelimiz var ve bu potansiyele ve de 2023 yılı için yaş meyve sebze sektörü için koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için uluslararası fuarlar ihracatçılarımızın kullandığı önemli araçlardan biri durumundadır" diye konuştu.



"Önemli ve gerekli"



Geçen yıl Interfresh Fuarı'na hem Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hem de firmalar olarak katılım sağladıklarını ve fuarın gelişime açık bir fuar olduğunu belirten Uçak, "Almanya'da, Rusya'da, Hong Kong'da çok önemli yaş meyve fuarları düzenleniyor. Bereketli topraklara sahip, her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği ülkemizin adından söz ettirecek uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmamızın önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Türk taze meyve sebzelerinin ve meyve sebze mamullerinin tanıtımı ve ihracatının artması için Interfresh Fuarı dışında Çin, Hong Kong, Almanya, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'da toplam sekiz fuara katılarak tanıtım yaptık, tadım etkinlikleri düzenledik" dedi.



"İthalatçıların fuara ilgisi artacak"



Fuarların ihracatçıların alıcılar ile görüşmesi, yeni bağlantılar kurabilmesi açısından son derece önemli etkinlikler olduğunu vurgulayan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı konumunda olan ülkemizin, sektörün tek fuarı olan Interfresh Antalya Fuarı'nı uluslararası düzeyde talep gören bir fuar haline getirebilmemiz ülkemiz ve sektörümüz adına son derece önemlidir. Fuarın yurt dışından alım heyetleri ile desteklenerek alıcıların sayısının artırılması halinde hem yurt içindeki ihracatçılarımızın hem de diğer ülkelerdeki ithalatçıların fuara ilgisinin de artacağını düşünüyorum."



"Çin'e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı"



Türkiye'nin kiraz, üzüm, narenciye, nar, çilek, kestane, domates gibi ürünlerde üretim ve ihracat bakımından dünya pazarında üst sıralarda yer aldığının bilgisini veren Uçak, şöyle konuştu:



"Biz hem ihracatçılar hem de ihracatçı birlikleri olarak yeni pazarlar bulmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Çin'e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı ve şu anda Çin'den yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu tür fuarlar ile yeni pazarlardaki potansiyel alıcılar, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor ve ilgilendikleri firmaların tesislerini ziyaret ederek inceleme imkanı buluyor."



"Türkiye'de 116 milyon ton tarımsal ürün var"



Antexpo Genel Müdürü Murat Özer de, Antalya'nın direkt uçuşlar konusunda uygun bir bölge olması nedeniyle fuarın Antalya'da düzenlenmesine karar verdiklerini kaydetti. Türkiye'de 116 milyon ton tarımsal ürün olduğunu, toplam 714 bin dekar sera alanının 248 bininin Antalya'da bulunduğunu ifade eden Özer, "Seracılıkta Avrupa birincisi, dünyada ise dördüncüyüz" dedi.



"Orta Doğu ve Rusya pazarı bizler için hala fırsat"



Geçen yıl düzenlenen fuarla 26 ülkeden profesyonel ziyaretçi, üç ülkeden katılımcıların bulunduğunu ifade eden Özer, "Bu sene fuarımızda iki farklı özel bölüm oluşturduk. Yaş meyve sebzenin topraktan tabağa kısmında sulama grubu var. Buna özel bölüm yaptık. Ayrıca Türkiye'de üretilen tarım makineleri, özellikle bahçe ekipmanları ve sera için olan tarım makineleri için özel bölüm hazırladık. Geçen seneye ek olarak hedef pazarlarda acenteleri devreye aldık. Yurt dışı alım heyetlerini daha da güçlendirdik. Örneğin birçok Rus ve Orta Doğu vatandaşı Almanya'ya gitmekte vize konusunda zorlanıyor. Orta Doğu ve Rusya pazarı bizler için hala fırsat. Fuarın neden İzmir değil de Antalya'da düzenlendiği çok soruldu. Antalya'nın ön plana çıkışının gerçek sebebi 255 şehirden 61 havayolu şirketinin Antalya'ya direkt uçması. Bu önemli bir kriter. Antalya'da 4 saatlik uçuş sahasında 2 milyarlık nüfusa ulaşabiliyorsunuz" diye konuştu.



"Türkiye'nin ihracat projesi"



Antexpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, Interfresh Eurasia'yı fuardan öte Türkiye'nin ihracat projesi olarak gördüklerini belirtti. Türkiye'de yaş meyve sektöründe bazı fuarlar denendiğini, ancak birkaç yıl sonra başarısızlıkla sonuçlandığını ya da ivme kazanamayınca vazgeçildiğini kaydeden Fora, şöyle devam etti:



"Biz fizibilite çalışmasından sonra uygun bölgenin Antalya olduğuna sektör katılımcılarıyla karar verdik. Sektörün sadece üretimle açıklanamadığını, sadece bu paydaşlardan oluşan bir fuarın uluslararası ihracat projesi için yeterli olmadığını gördük. Tüm alt paydaşların bu fuarda bulunması gerektiğini değerlendirdik. Uluslararası standartlarda bir fuar olması için hem yatırım hem de tecrübelerimizi ortaya koyduk."



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ise, "Bir türlü uluslararası bir fuar oluşturulamamıştı. İnşallah bu fuar uluslararası bir fuar olur. Bizler ülke ülke tabii ki dolaşacağız ama bu fuarla kendi ülkemizde de alıcıları ağırlamak ve tesislerimizi gezdirme fırsatı da bulacağız. Bu yüzden organizasyonun önemi çok büyük" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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