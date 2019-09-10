Son Dakika Haberleri: Yaş sebze meyve ihracatçı Kuzey Makedonya pazarına yöneldi
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Yaş sebze meyve ihracatçı Kuzey Makedonya pazarına yöneldi

51 dakika önce

Türkiye ile Kuzey Makedonya iki ülke arasındaki 504 milyon dolarlık dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle hareket ederken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 11-12 Eylül 2019 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'ya iş gezisi düzenliyor.

Yaş sebze meyve ihracatçı Kuzey Makedonya pazarına yöneldi, System.String[]

Türkiye ile Kuzey Makedonya iki ülke arasındaki 504 milyon dolarlık dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle hareket ederken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 11-12 Eylül 2019 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'ya iş gezisi düzenliyor.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un başkanlık edeceği heyette, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Yönetim Kurulu'ndan 5 isim yer alacak.


Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüşecekler


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski'nin davetlisi olarak Kuzey Makedonya'ya giderken, Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski yanında, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki ile bir araya gelecek. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edilecek.


Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya yaş meyve sebze ve mamulleri sektörlerinde ihracatı arttırmak için zemin arayacaklarını dile getirdi. Uçak, "Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri ihracatımızı arttırmanın yanında, Avrupa'daki en düşük vergi oranlarından birine sahip olan ve Dünya Bankası'nın Doing Business 2019 raporuna göre, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke içerisinde 10. sırada yer alan Kuzey Makedonya'ya yatırım fırsatlarını da yerinde inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.


Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya narenciye ürünleri ihracatında iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında 8 bin ton kota verildiği bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı 2018 yılında 15 bin tona ulaşmış durumda. O nedenle 8 bin tonluk kotanın arttırılması gerekiyor. Ayrıca, ihracatımız için potansiyel arz eden Gazlı İçeceklere ve Meyve Sularına STA Kapsamında Kota Tanımlanması istiyoruz. Kuzey Makedonya temaslarımız sırasında bu taleplerimizi dile getireceğiz." - AYDIN

Makedonya, Türkiye, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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