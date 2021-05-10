SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika

SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ

10.05.2021 11:21

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymunu ile İstanbul'da yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymunu ile İstanbul'da yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Maymunları elleriyle besleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanıyor. Bu hayvanlar ekiplerimizce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilip, doğal ortamında bakımı yapılıyor dedi.

Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren araçta yapılan aramada, makak cinsi 12 maymun ele geçirildi. İstanbul'da yakalanan 3 yılan ve 2 sakallı ejder de maymunlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Bakımlarının yapılması ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına koyulan hayvanlar için tanıtım töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler katıldı. Başkan Şahin, koruma altına alınan makak maymunlarını elleriyle besledi.

'HAYVANAT BAHÇEMİZİ ÇOK DOĞAL ORTAMDA İNŞA ETTİK'

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin doğal ortam oluşturulduğunu ve hayvan bakımlarının da yine bu doğal şartlarda sürdürüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de bu konuda kendilerine güvendiğini kaydetti.

Son dönemlerde yurda yasa dışı yollarla hayvan türlerinin sokulmak istendiğine dikkat çeken Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni çok doğal bir ortamda inşa ettik. Geliştirmelerimizi de bu doğallığı baz alarak devamlı kılıyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Yeni hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor. Ekibimizle hemen İstanbul'a gidip yeni üyelerimizi alıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturuyoruz diye konuştu

'TÜM BAKIMLARI YAPILIYOR'

Gaziantep'e getirilen hayvan türleri için hayvanat bahçesinde tüm bakımlarının en iyi şekilde yapıldığını söyleyen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Özsöyler ise Biz Türkiye'nin hayvan kurtarma merkeziyiz. Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız dedi.

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ve anketle 'Can' ismi verilen yavru şempanzenin yeni doğan kardeşinin isminin konulması için de anket yapılacağı belirtildi.

SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ
SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ

Hayvanat Bahçesi, Doğubeyazıt, Gaziantep, Yılan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SINIRDA ELE GEÇİRİLEN 12 MAYMUN, GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika


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