Son Dakika Haberleri: Yaşanabilir Şehirler" Konferansı

Yaşanabilir Şehirler" Konferansı

14 dakika önce

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSBAK A.Ş Genel Müdürü Muhammed Alyürük, mobil uygulamalar, teknolojik alt ve u¨st yapı dönüşümünde İstanbul'un diğer şehirlere örnek olduğunu belirtti.

Yaşanabilir Şehirler
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İSBAK A.Ş Genel Müdürü Muhammed Alyürük, mobil uygulamalar, teknolojik alt ve u¨st yapı dönüşümünde İstanbul'un diğer şehirlere örnek olduğunu belirtti.

Birlik Vakfı İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Cumartesi etkinlikleri kapsamında, "Yaşanabilir Şehirler" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Alyürük, akıllı şehirlerin, insani değerlere daha saygılı bir yaşam alanı olarak tasarlandığını ve insan hayatını kolaylaştırmak için teknolojiyle şekillendiğini söyledi.

Alyürük, 2023 vizyonu kapsamında İstanbul'da uygulanmaya başlanan "Akıllı Şehir" projesinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, mobil uygulamalar, teknolojik alt ve u¨st yapı dönüşümünde İstanbul'un diğer şehirlere örnek olacağını ifade etti.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanabilir akıllı şehirlerin sayısının arttığını aktaran Alyülük, yönetimlerin de akıllı şehir kavramına sahip çıktığını ve desteklediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:59 Kaynak: AA

İSBAK, İstanbul, Güncel
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