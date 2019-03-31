Son Dakika Haberleri: Yaşar, Oyunu Kullandı

Yaşar, Oyunu Kullandı

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.

Yaşar, Oyunu Kullandı, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.

Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda eşi Azize Yaşar ile birlikte oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaşar şunları söyledi: "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Seçimlerin tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum". - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Demetevler Mahallesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri, Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Öldürdü, Yüzlerce Filistinliyi Yaraladı Son Dakika! Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:00:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşar, Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]