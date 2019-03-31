Yaşar, Oyunu Kullandı
1 saat önce
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.
Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, oyunu kullandı. Demetevler Mahallesi
'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda eşi Azize Yaşar ile birlikte oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaşar şunları söyledi: "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Seçimlerin tüm Türkiye
için hayırlara vesile olmasını diliyorum". - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
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