Yaşayan Şehir Müzesi'nde Kovid-19 sürecinde çocuklar "taş boyama" etkinliğinde buluşuyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocuklara yönelik "taş boyama" etkinliği düzenleniyor.

Vücut ısıları ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre müzede oluşturulan özel sanat köşesinde 5-9 yaş grubu çocuklar, taş boyama, seramik boyama ve müzik enstrümanlarını tanıma aktivitelerine katılıyor. Etkinlik sonunda çocuklara maske ve katılım belgeleri veriliyor.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde "Müze Akademi" adında etkinlikler hazırladıklarını bildirdi.

Ünver, hafta içi ve hafta sonu belirlenen program dahilinde salgın nedeniyle evlerinde sıkılan çocukların daha güzel vakit geçirmeleri için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Çocukların eğlenmesini ve yeteneklerini keşfetmelerini arzu ettiklerini belirten Ünver, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar burada çeşitli aktivitelerle vakitlerini keyifli ve eğlenceli geçiriyor. Bizim buradaki hedefimiz, çocuklarımızın müzik enstrümanlarını tanımaları, resim ve diğer alandaki becerilerini keşfetmeleri ve belki de ileride kurmayı planladığımız çocuk senfonisinin temellerini atmaktır. Amacımız da evlerinde sıkılan çocuklarımızı biraz da olsa mutlu etmektir. Böylece ailelerin de işini kolaylaştırmaktır. Bu etkinliklerimizi salgınla mücadelede alınması gereken bütün önlemleri alarak, sınırlı sayıdaki çocuğumuzla gerçekleştiriyoruz."