Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının ekmek mücadelesi
Son Dakika Güncel Haber

Yaşlı kadının ekmek mücadelesi

1 saat önce

Adana'da sokaklarda atık kağıt toplayan yaşlı kadının ekmek mücadelesi görenlerin yüreğini burktu.

Yaşlı kadının ekmek mücadelesi, System.String[]

Adana'da sokaklarda atık kağıt toplayan yaşlı kadının ekmek mücadelesi görenlerin yüreğini burktu.


Seyhan ilçesi Erdal Acet Caddesi'nde 75 yaşlarındaki kadın, dört tekerli el aracıyla atık kağıt topluyor. Soğuk, sıcak ve yağışlı havalara rağmen dört mevsim ayağına giydiği mavi terlikle Adana'nın bütün sokaklarını el arabasıyla karış karış ekmek parası için dolaşan yaşlı kadının kilometrelerce gezerek atık kağıt topladığı aracını çekmesi görenlerin hem takdirini topladı hem de yüreğini burktu. İlerlemiş yaşına rağmen atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı kadın, günde ortalama 30 ile 50 TL arasında para kazanıyor. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor
Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 11:44:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının ekmek mücadelesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]