"Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

22.01.2026 11:50  Güncelleme: 13:10
Aydın'da 76 yaşındaki kadın 8 Aralık 2025'te kaybettiği eşinden kalan emekli maaşını almak için bankaya gittiğinde şoke oldu. Şube, yaşlı kadının konuşması düzgün olmadığı ve zor anlaşıldığı gerekçesiyle havuza yatan maaşının ödemedi. Zeynep Benli, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. Görevlilerin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ye müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı. Geçtiğimiz günlerde bir devlet bankasına cenaze masrafı olarak yatan parasını çeken yaşlı kadın, kendisine bağlanan maaşı çekmek için özel bankanın İncirliova Şubesi'ne gitti.

"KONUŞMAN DÜZGÜN DEĞİL" DEYİP PARASINI VERMEDİLER

Zeynep Benli kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

"EŞİMİN EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNİYORDUK"

Günlerdir maaşını çekebilmek için beklediğini belirten Zeynep Benli, "Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ye müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Eşim daha önce maaşını İncirliova Şubesi'nden çektiği için ben de evimize yakın olan bu bankadan maaşımı almak istedim. Cenaze masraflarını bir devlet bankasından kimliğimi ibraz ederek çektim. Şimdi, elektrik, su doğal gaz ödemelerim var. Ancak banka adıma yatan maaşı 'Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

'Düzgün konuşamıyorsun' deyip emekli maaşını vermediler

"AKLIM BAŞIMDA, İMZA ATABİLİYORUM"

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ: PROSEDÜR BÖYLE

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten Şube Müdürü Hakan B. uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi. Bir yakının sağlık sorunu nedeniyle izinli olduğunu maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden Banka Müdürü Hakan B. "Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    ayip ya verin teyzenin maaşini ne yapsin bu şimdi 24 1 Yanıtla
  • nomercy nomercy:
    dilsiz olsa ne olacak? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
