Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi - Son Dakika Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

6 saat önce

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nde 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi, System.String[]

Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nde 2. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris ilçesinde düzenlenen Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı. Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından ikinci ayağın son gün yarışları Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi.

Altı etaptan oluşan trofenin ikinci ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-0

1- Atlas- Gökova Yelken (Mahmut Saral)

2- Vakkorama (Cem Hakko)

3- Shakshuka-Xone Superyacht Team (Hasan Utku Çetiner)

IRC-1

1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2- Team Linea Rossa (Levent Peynirci)

3- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

IRC-2

1- Dawn-Sound Of Sails (Alp Dilek)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Looping (Sergei Mesheriakov)

IRC-3

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Papirus (İhsan Kalaycı)

IRC-4

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Blue Bird 2 (Cem Tekdağ)

Organizasyonun üçüncü ayağı, 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Marmaris, Rusya, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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