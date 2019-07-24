Yatabare, Demir Grup Sivasspor'da
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Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:30 Kaynak: DHA
Demir Grup Sivasspor
, Mustapha Yatabare
'yi renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Konyaspor
'da forma giyen Mustapha Yatabare ile anlaştı. Oyuncu ile İstanbul
'da Başkan Mecnun Otyakmaz
'ın ofisinde düzenlenen imza töreninde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Malili sporcu forvet mevkisinde görev yapıyor.
26 Ocak 1986'da Fransa
'nın Beauvais'da dünyaya gelen Mustapha Yatabare, futbola Beauvais Oise alt yapısında başladı. Ardından Villemomble, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp
formasını giydi. 2014 yılında Trabzonspor
ile Türkiye
macerasına başlayan golcü futbolcu, ülkemizde Kardemir Karabükspor
ve Konyaspor formasını da giydi.
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