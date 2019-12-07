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Yatırımcı rehberi (10)

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 95,40...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 95,40 79,10 20,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,41 18,44
Odaş Elektrik 1,86 1,58 17,72
Çelebi 113,50 96,90 17,13
Galatasaray Sportif 2,20 1,88 17,02
Çemaş Döküm 1,40 1,20 16,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,40 15,00
GSD Holding 1,29 1,13 14,16
Torunlar GMYO 2,67 2,35 13,62
Global Yat. Holding 4,68 4,12 13,59
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,80 15,47 -4,33
İhlas Holding 0,75 0,78 -3,85
Tekfen Holding 18,22 18,90 -3,60
Bim Mağazalar 45,16 46,00 -1,83
Tüpraş 122,00 123,90 -1,53
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
Otokar 148,00 149,50 -1,00
Vakıflar Bankası 5,10 5,13 -0,58
Fenerbahçe Futbol 15,85 15,92 -0,44
Doğuş Otomotiv 9,13 9,14 -0,07
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 6.317.939.607
Aselsan 3.368.941.180
Garanti Bankası 2.054.757.551
Ereğli Demir Çelik 1.501.022.751
İş Fin.Kir. 1.463.785.158
Petkim 1.446.555.779
Kardemir (D) 1.437.408.987
Akbank 1.330.129.909
Galatasaray Sportif 1.291.365.513
Tüpraş 1.265.509.033

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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