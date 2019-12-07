Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|95,40
|79,10
|20,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|1,41
|18,44
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,58
|17,72
|Çelebi
|113,50
|96,90
|17,13
|Galatasaray Sportif
|2,20
|1,88
|17,02
|Çemaş Döküm
|1,40
|1,20
|16,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,40
|15,00
|GSD Holding
|1,29
|1,13
|14,16
|Torunlar GMYO
|2,67
|2,35
|13,62
|Global Yat. Holding
|4,68
|4,12
|13,59
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,80
|15,47
|-4,33
|İhlas Holding
|0,75
|0,78
|-3,85
|Tekfen Holding
|18,22
|18,90
|-3,60
|Bim Mağazalar
|45,16
|46,00
|-1,83
|Tüpraş
|122,00
|123,90
|-1,53
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,86
|-1,16
|Otokar
|148,00
|149,50
|-1,00
|Vakıflar Bankası
|5,10
|5,13
|-0,58
|Fenerbahçe Futbol
|15,85
|15,92
|-0,44
|Doğuş Otomotiv
|9,13
|9,14
|-0,07
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.317.939.607
|Aselsan
|3.368.941.180
|Garanti Bankası
|2.054.757.551
|Ereğli Demir Çelik
|1.501.022.751
|İş Fin.Kir.
|1.463.785.158
|Petkim
|1.446.555.779
|Kardemir (D)
|1.437.408.987
|Akbank
|1.330.129.909
|Galatasaray Sportif
|1.291.365.513
|Tüpraş
|1.265.509.033
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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