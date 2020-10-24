Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

24.10.2020 11:07
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586225 0,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232564 0,56
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,060810 0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824979 0,31
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,933099 0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,123540 0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024133 0,47
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,724191 0,33
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,570422 0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,023953 7,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083336 3,70
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047722 3,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042154 3,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074707 2,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,942751 2,07
Aura Portföy Değ. Fon 0,748026 2,05
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023604 1,44
HSBC Portföy Değ. Fon 120,306448 1,20
Gedik Portföy Karma Fon 1,089603 1,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 7,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,153792 4,43
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,170914 1,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 1,51
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,394429 1,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,663607 2,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 1,21
TEB Portföy Altın Fonu 0,113544 1,19
İş Portföy Altın Fonu 0,052440 1,17
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 1,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,018532 0,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060062 0,23
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615760 0,23
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,870559 0,23
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,763611 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,086846 -1,79
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044306 -1,63
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073211 -1,34
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,130906 -1,11
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059169 -0,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 -2,84
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035206 -2,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042257 -1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,082683 -1,70
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,613507 -1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,079088 -3,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 127,568281 -3,00
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109678 -1,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 -1,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047846 -1,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 -1,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105388 -0,92
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,380542 -0,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,908899 -0,58
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021823 -0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,244921 -1,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029262 -1,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,004188 -1,09
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030542 -1,02
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,292402 -0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,756930 -0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,309071 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borçlanma Araçları Fonları, Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor         
08:46
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:13:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei