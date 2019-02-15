Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar Germania İçin Sıraya Girdi

Yatırımcılar Germania İçin Sıraya Girdi

1 saat önce

GERMANIA Havayolları'nın iflastan kurtulmasının mümkün olduğunu belirten Wienberg, "Yatırımcıların çokluğu şirketin değerini gösteriyor.

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GERMANIA Havayolları'nın iflastan kurtulmasının mümkün olduğunu belirten Wienberg, "Yatırımcıların çokluğu şirketin değerini gösteriyor. Germania'nın uçtuğu tüm hatlar zarar etmiyor. Çok kazançlı uçuşlar da var" dedi. 30 alıcıdan 10'unun şirketi satın almak için harekete geçtiği de öğrenilen bilgiler arasında. Yatırımcıların isimleri gizli tutulurken, tümünün havacılık alanında faaliyet gösterdikleri sanılıyor.

30 yıl önce Köln'de temelleri atılan ve bin 700 çalışanı bulunan Germania Havayolları, mali sıkıntılar nedeniyle ocak ayı maaşlarını ödeyememişti. Türkiye'ye de yıllardır yolcu taşıyan şirketin uçuş lisansının iptal edilmemesi için Germania uçaklarının havalanıp inmesi gerekiyor. İki haftada bir uçuşlar yapılmadığı takdirde şirket işletme lisansını kaybedecek. Şirketi çalışır tutmayı kararlaştıran iflas masası yetkilileri, bu yolla şirketin yatırımcılar için cazibesini korumasının sağlanması amaçlıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 

Köln, Güncel
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