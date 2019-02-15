Yatırımcılar Germania İçin Sıraya Girdi
1 saat önce
GERMANIA Havayolları'nın iflastan kurtulmasının mümkün olduğunu belirten Wienberg, "Yatırımcıların çokluğu şirketin değerini gösteriyor.
GERMANIA Havayolları'nın iflastan kurtulmasının mümkün olduğunu belirten Wienberg, "Yatırımcıların çokluğu şirketin değerini gösteriyor. Germania'nın uçtuğu tüm hatlar zarar etmiyor. Çok kazançlı uçuşlar da var" dedi. 30 alıcıdan 10'unun şirketi satın almak için harekete geçtiği de öğrenilen bilgiler arasında. Yatırımcıların isimleri gizli tutulurken, tümünün havacılık alanında faaliyet gösterdikleri sanılıyor.
30 yıl önce Köln
'de temelleri atılan ve bin 700 çalışanı bulunan Germania Havayolları, mali sıkıntılar nedeniyle ocak ayı maaşlarını ödeyememişti. Türkiye
'ye de yıllardır yolcu taşıyan şirketin uçuş lisansının iptal edilmemesi için Germania uçaklarının havalanıp inmesi gerekiyor. İki haftada bir uçuşlar yapılmadığı takdirde şirket işletme lisansını kaybedecek. Şirketi çalışır tutmayı kararlaştıran iflas masası yetkilileri, bu yolla şirketin yatırımcılar için cazibesini korumasının sağlanması amaçlıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50
Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi
4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı