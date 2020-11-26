YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak - Son Dakika

YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak

26.11.2020 13:07
YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığının Yalova Üniversitesi (YAÜ) kampüs yerleşkesindeki yaklaşık 50 dönüm arazide "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması yönündeki kararı, başta sanayiciler olmak üzere bölgede memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığının Yalova Üniversitesi (YAÜ) kampüs yerleşkesindeki yaklaşık 50 dönüm arazide "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması yönündeki kararı, başta sanayiciler olmak üzere bölgede memnuniyetle karşılandı.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite, Yalova İMES OSB, Yalova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında bir şirket kurduklarını söyledi.

Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge, patent ve teknoloji geliştirme konusunda iş dünyasıyla üniversitenin iş birliği yapacağını belirten Cebeci, "Yalova bölgesi böyle bir çalışma için son derece elverişli. Hem iş dünyası hem genç dinamik üniversite beyin gücü. İş dünyasının maharetiyle, birikimiyle teknolojisiyle üniversitenin beynini, fikrini, bilgisini akademik birikimini birleştirerek hem Yalovamız hem üniversitemiz hem de ülke için değer üretmek üzere böyle bir merkezi kurduk. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla işlem tamamlanmış oldu." dedi.

-"Üniversite için, Yalova için iyi bir başlangıç"

Şirketin büyük ortağı olan Yalova İMES OSB Başkanı Direnç Özdemir ile görüşerek projelendirme çalışmasına başlama kararı aldıklarını dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 40 ofisi, salonu ve atölyesiyle beraber bizim kampüste olacak. Bunun bir ikinci ünitesi de İMES OSB'de olacak. Oradaki sektöre uygun şekilde yeni ofislerle zenginleştireceğiz. İnşaat projelendirmesi bittikten sonra önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren yapıma başlayacağız ve nasip olursa bu yaz bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki akademisyenlerimizin hemen iş dünyasıyla kendi alanlarıyla ilgili partnerlerini bulup şirketler oluşturması, buradaki ofisleri kiralayıp çalışmaya başlamaları için şimdiden startı verdik. İkinci hamlemiz, bir taraftan buranın yapımı devam ederken bir taraftan da burada çalışan, burada iş üretecek, Ar-Ge çalışması yapacak firmaları oluşturup kiralama işlemlerine başlayacağız. Üniversite için, Yalova için iyi bir başlangıç. Biz çok umutluyuz. Burada çok önemli şeyler yapacağız."

-"Kartopu misali yuvarladıkça büyüyen bir süreci başlatmış oluyoruz"

Cebeci, bölgede tarım teknolojisinin de olacağını, özellikle Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile ortak projeler yürüteceklerini söyledi.

Enstitü ile tıbbi, aromatik ve kozmetik bitkileri teknolojiyle geliştirip ticarileştirmesini amaçladıklarını anlatan Cebeci, şunları kaydetti:

"Yani bunlardan ilaçların etken maddelerinin üretilmesi, kozmetik, aromatik maddeler üretilmesi ve bunların ticarileştirilmesi yönünde ciddi bir çalışma yapılacak. Su ürünleriyle ilgili ciddi çalışmalar yapılabilir. Yani bölgede bu merkezin önderlik yapacağı, adeta soluk vereceği çok sayıda iş yeri ve sektör var. İnşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Büyük bir ortağımız İMES OSB ile görüştük. Burada 70 ünitelik kısmını hemen kuracağız. Yani atölyesiyle, salonlarıyla, çalışma üniteleriyle burada oluşturacağız ama bununla sınırlı kalmayacak. En az bu kadar bir ofis olan ünitelerini de bölümlerini de İMES'te kuracağız. Kendi kendini büyüten, kartopu misali yuvarladıkça büyüyen bir süreci başlatmış oluyoruz. İlk planda 15 milyonluk bir yatırım görünüyor, 15 milyonluk yatırımın 4 milyonunu şirket olarak biz üstleniyoruz."

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversite, Yalova, OSB, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji YAÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile sanayiciye nefes olacak - Son Dakika


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