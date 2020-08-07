Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı - Son Dakika

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından...

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı

Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu

Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu

Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor

MERSİN - Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu. Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde, bu yılda yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru Caretta Carettalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu. Mersin'de 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, özellikle Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva yapıyor. Şimdiye kadar Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva sayısı binin üzerine çıkarken, bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.

Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi öğretim üyesi Mahmut Ergene, bu yıl mevsimlerden dolayı anaç çıkışlarının geç başladığını söyledi. Mayıs ayı sonlarına doğru anaçların sahillere çıkmaya başladığını kaydeden Ergene, "Bu ayın başından itibaren de yavru çıkışlarımız başladı. Birçok yuvadan yavru çıkışımızı oldu. Şu anda Davultepe 100. Yıl kumsalında 169 yuvamız var. Ağustos ayı sonlarına doğru bu yuvaların sayıları bir miktar daha artabilir. Artık anaçlar son yuvalarını yapmakta ve heyecanla yavru çıkışlarını beklemekteyiz" diye konuştu.

"Bu yılki yuva sayıları yine fena değil"

MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise Mersin'in tüm Türkiye'de yaklaşık yüzde 25 yuvalama alanlarını içerisinde barındırdığını söyledi. Mersin'de 5 üreme alanı bulunduğunu kaydeden Ergene, "Doğudan batıya doğru Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur olmak üzere 5 üreme alanımız var. Biz her sene olduğu gibi Davultepe ve Alata kumsallarında aralıksız çalışıyoruz. Bu kumsallarda 20 yıldır çalışma yürütüyoruz. Kazanlı yuvalama potansiyeli en yüksek olan alanlardan bir tanesidir. Ancak Davultepe ve Alata ile karşılaştırdığımızda buralar küçük olmasına rağmen çok fazla yuva oluyor. Davultepe bu yılki yuva sayısı 169. Tabi bu sayı daha artacaktır. Alata kumsalında ise yaklaşık 220 yuvamız var. Orada da küçük artışlar olabilir. Dolayısıyla bu yılki yuva sayıları yine fena değil" şeklinde konuştu.

"Yeşil deniz kaplumbağaları bu bölge için çok önemli"

Bu sayılara uzun yılların çalışması sonucunda ulaştıklarını vurgulayan Ergene, "Uzun yıllar yaptığımız korumalar neticesinde güzel sayılara ulaştık ama bu yeterli mi hayır henüz daha yeterli değil. Çünkü Davultepe'den gidecek yavru sayısı yaklaşık olarak 17 ile 20 bin arasında. Alata'dan gidecek yavru sayısı 30 bin civarında. Kazanlı'da her sene bin ve üzerinde yuva olur. Oradan da ortalama 100 bin tane yavru gidecek ama her yıl verdiğimiz rakamlar hep aynı olmayabiliyor. Bu canlıların bin tanesinden sadece bir tanesi yaşayabiliyor. Dolayısıyla sayıları çoğaldı, çok sayıdalar gibi bir durum söz konusu değil. Halen korumaya ihtiyaçları var, halen nesilleri tehlike altında" dedi.

Özellikle bu bölgede koruma çalışmalarının çok dikkatli yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Ergene, "Çünkü burada 2 tür deniz kaplumbağası var. Carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları. Yeşil deniz kaplumbağaları bu bölge için çok önemli. Çünkü koca Akdeniz'in içerisinde sadece Doğu Akdeniz bölgesinde bulunuyorlar ve bütün popülasyonu burada. Bu popülasyonun da büyük bir kışmı Türkiye kıyılarında. O nedenle her yıl söylediğim gibi dünyanın gözü genelde Akdeniz'in doğu kısmında oluyor. Bunun nedeni de bir popülasyonu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz"

Koruma planlarının iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Ergene, "Yaklaşık olarak bu sene Mersin sahillerinden 150 bin civarında yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Bunlardan da bin tanesinden birer tanesi yaşayabilirse bizim için iyi. Biliyorsunuz bu canlıların çok sayıda düşmanları var. Kuşlar, yengeçler, balıklar, insanlar. Bazı yuvaların içerisinden çok sayıda ölü yavru kaplumbağa çıkıyor. Bunun sebebi de plajın yanlış kullanımı, insanların yuvayı sertleştirmesi, üzerine su dökmesi gibi nedenlerden kaynaklı. Alanların çok iyi korunması gerekiyor. Önemli olan aslında canlının yaşam alanının korunması. Eğer biz canlının yaşam alanını korumazsak canlıyı tek başına korumamız çok anlamlı olmuyor" diye konuştu.

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı

Davultepe, Ergene, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 08:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı Stuttgart, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız konuştu: Cinsel istismarda bulunup kent merkezine bıraktı, giderken gülüyordu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti         
12:43
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler         
12:35
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları         
12:30
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı         
12:16
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:52
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı         
11:18
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın         
10:52
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor         
10:21
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi         
10:08
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:33
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu         
08:55
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü         
08:37
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi         
08:04
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak         
07:41
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor         
21:00
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi         
20:14
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 15:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei