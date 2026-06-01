Yavuz Sondaj Gemisi’nden dikkat çeken çağrı: Rotanız Sıfır Atık Festivali olsun

01.06.2026 14:46
Mavi Vatan’da Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden Sıfır Atık Festivali’ne davet geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenecek festivalde, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma temaları genç nesillere uygulamalı etkinliklerle anlatılacak.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri ile çevresel sürdürülebilirlik vizyonunu bir araya getiren Sıfır Atık Festivali için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenecek festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Festival öncesinde Mavi Vatan’da görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden yapılan çağrı ise dikkat çekti. “Biz Mavi Vatan’da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun” mesajıyla yapılan davet, enerji güvenliği ile kaynakların verimli kullanılmasının aynı vizyonun parçaları olduğunu ortaya koydu. Festival kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, yerli enerji teknolojileri ve milli kaynakların korunması gibi konular farklı yaş gruplarına yönelik uygulamalı etkinliklerle anlatılacak. Çocuklar ve gençler enerji üretim süreçlerini yakından tanırken, sürdürülebilir yaşam kültürü konusunda da bilinç kazanma fırsatı bulacak.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI VE SIFIR ATIK VİZYONU AYNI PLATFORMDA BULUŞACAK

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık hareketi, Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik politikalarının önemli yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar öncülüğünde yürütülen milli enerji politikalarıyla birlikte festivalde enerji güvenliği ve enerji verimliliği konularına da özel önem verilecek. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf anlamına gelmediğini belirterek, bunun aynı zamanda doğal kaynakların korunması ve Türkiye’nin enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Ağırbaş, gençlerin enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesinin milli kalkınma hedefleri açısından kritik olduğunu ifade etti.

YAVUZ VE FATİH SONDAJ GEMİLERİNİN HİKÂYESİ GENÇLERE ANLATILACAK

Festival alanında kurulacak özel bölümlerde Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında yer alan Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar ziyaretçilere aktarılacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına yönelik interaktif içerikler festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer alacak. Ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye’nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar sayesinde enerji arz güvenliğinin günlük yaşamdaki önemi somut örneklerle gösterilecek. Böylece genç nesiller enerji üretiminin arkasındaki süreçleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR ENERJİYİ ÜRETEREK ÖĞRENECEK, GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ DENEYİMLEYECEK

Festivalde çocuklara yönelik hazırlanan özel uygulamalar sayesinde enerji verimliliği bilinci eğlenceli yöntemlerle anlatılacak. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi uygulamaları ve enerji temalı oyun alanları ziyaretçilere sunulacak. Güneş enerjisiyle çay demleme ve yiyecek hazırlama gibi deneyim alanları da temiz enerji teknolojilerinin günlük yaşamdaki kullanımını gösterecek. Festivalde ayrıca yapay zekâ destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, dikey tarım uygulamaları ve enerji verimli ulaşım çözümleri sergilenecek. Çöp toplayan robotlardan artırılmış gerçeklik deneyimlerine kadar birçok yenilikçi uygulama, teknoloji ile sürdürülebilirliğin nasıl birleştiğini ziyaretçilere gösterecek. Festival, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi ile sıfır atık kültürünü aynı çatı altında buluşturarak çevre, enerji ve teknolojiyi merkeze alan kapsamlı bir deneyim sunacak.

