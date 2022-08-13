Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı - Son Dakika
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı

13.08.2022 12:08
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) kurumsal renklerindeki ışıklarla aydınlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) kurumsal renklerindeki ışıklarla aydınlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ tarafından geliştirilen, yüzde 100 güneş enerjili araç ARIBA ZES X, Türkiye turu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçti.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ICA, bu konuda iş birliği yaptığı İTÜ tarafından üretilen ARIBA ZES X'i karşılamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İTÜ'nün kurumsal renkleri olan lacivert, altın ve mavi renklerine bürüdü.

İTÜ tarafından geliştirilen ve sadece güneş enerjisi ile çalışan ARIBA ZES X, birçok şehri kapsayan bin 300 kilometrelik Türkiye turunun bir parçası olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçerek, Türkiye turunu 12 Ağustos'ta İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde tamamladı.

ARIBA ZES X, Belçika'da düzenlenecek olan solar otomobiller yarışı European Solar Challenge'da da Türkiye'yi temsil etmek için yarışacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Tragger, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İTÜ renklerine boyandı - Son Dakika

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