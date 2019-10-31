Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı
Son Dakika Güncel Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı

Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı

1 saat önce

Erzincan'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.

Erzincan'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.

Halitpaşa Caddesi üzerinde Murat Y.'nin kullandığı 24 AAF 265 plakalı otomobil, işten çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Buse Çalışkan'a çarptı.

Kaza sonrası otomobile ait plakayı olay yerine düşüren sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralan Çalışkan, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili Yanlızbağ Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Görgü tanıkların beyanları ve yapılan incelemeler sonucu şüpheli Murat Y., bir süre sonra yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü, polis yakaladı

Halitpaşa, Erzincan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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