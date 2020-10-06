Yaygın Puluşağı ilk kez asfaltla tanıştı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yaygın Puluşağı grup yolunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yaygın Puluşağı'nda asfalt çalışmaları tamamlanmış 20 km'lik grup yolundaki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı. Yaygın Mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı kurban keserek karşıladılar. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert bölgenin ilk defa asfalt çalışması yapıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Yaygın Puluşağı gurup yolumuzda 20 km asfaltlama çalışması yaparak yollarımızı daha sağlıklı bir hale getirdik" ifadelerini kullandı. Yıllardır yollarının asfaltlanmasını beklediklerini belirten Yaygın Mahalle Muhtarı Nihat Karataş, "Uzun yıllardır bu yolumuzun yapımını beklemekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır beklediğimiz bu hizmet bugüne nasip oldu. Ayrıca mahallemizde yapılan kanalizasyon çalışmaları ile mahallemiz sivrisinekten ve kokudan kurtulmuş oldu. Bu çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yaygın Puluşağı gurup yolunda yıllardır sorunun devam ettiğini ifade eden Yaygın Eski Belediye Başkanı İrfan Karataş, "Büyükşehir Belediyemiz tarafın yapılan çalışmalar sonrasında 6-7 mahallemizin ulaşımını sağlayan stabilize olan gurup yolumuzun asfaltı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine bu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Sincik bağlantı yolumuzun yapımında desteklerini bekliyoruz. Allah Sayın Başkanımıza güç kuvvet versin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 85 ayrı noktada kurmuş olduğumuz asfalt şantiyesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak 20 km'lik Yaygın, Puluşağı ve Mengil gurup yolunda asfalt çalışmalarımızı tamamladık. İlimiz sınırları içerisinde asfalt, su ve kanalizasyon problemi olan yerleşim yerimiz kalmayacak şekilde arkadaşlarımıza talimat vermiştik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekteler. Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız tarafından bir yıl içerisinde 1.600 km asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz bu çalışmamız Malatya ve Türkiye tarihinde bir rekordur. Bu rekoru gerçekleştiren arkadaşlarımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyemizin her ilçede çalışması devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki süreçte asfaltsız yerleşim yeri bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizdeki çalışmalarımız dışında şehir içerisinde de çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Kuzey ve Güney Kuşak Yollarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak Malatya'nın trafik ve ulaşım sorununu çözmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA