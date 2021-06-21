Yaylada kaybolan Kıymet, ailesinin yanına kendisi döndü - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yaylacılık yapan ailesinin yanındayken kaybolan Kıymet Camız (11), sabaha karşı yaylaya geri döndü. Kıymet'in dağlık alanda dolaştığı, arayan ekipleri görünce korkarak, ağaç kovuğuna saklandığı öğrenildi. Sağlık kontrolü yapılan Kıymet, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gelen Camız ailesinin çocuğu Kıymet, dün saat 11.00 sıralarında, dedesi Halil Camız ile kaldığı çadırdan ayrıldı. Kıymet'ten bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile AFAD ekipleri ve mahalleli, Kıymet'i aramaya başladı. Kıymet'in dere kenarında görüldüğü ihbarını alan ekipler, o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hava kararıncaya kadar süren arama çalışmalarında gece görüş ve termal kamera özelliği bulunan dronlar da kullanıldı. Geç saatlere kadar yapılan aramalarda sonuç alamayan ekipler, çalışmaları, saat 06.00'da başlamak üzere sonlandırdı.

ARAYAN EKİPLERİ GÖRÜNCE KORKUP SAKLANMIŞKıymet, saat 04.00 sıralarında, ailesinin bulunduğu yaylaya kendisi döndü. Küçük kızın bölgede dolaştığı, kendisini aramak için bölgeye gelen komandolar ve AFAD ekiplerini görünce korkup, ağaç kovuğuna saklandığı öğrenildi. Jandarma , Kıymet'i Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirdikten sonra ailesine teslim etti.Kızına kavuşan baba Mehmet Camız, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kızım kaybolduğunda herkes seferber oldu. Kızım bulunmasına çok mutluyum. Mutluluğumu da herkesle paylaşmak istiyorum. 'Korktum' diyor, yapacak bir şey yok. Annesinin yanına götüreceğim" diye konuştu.

Kıymet Camız ise "Beni arayanlara teşekkür ederim" dedi.