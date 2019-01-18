Son Dakika Haberleri: Yayladağı ve Dörtyol'da Karne Heyecanı

Yayladağı ve Dörtyol'da Karne Heyecanı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde öğrenciler karnelerini almalarının mutluluğunu yaşadı.

Yayladağı ve Dörtyol'da Karne Heyecanı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ve Dörtyol ilçelerinde öğrenciler karnelerini almalarının mutluluğunu yaşadı.

Yayladağı'ndaki Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Kaymakam Ömer Faruk Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ve öğrencilerle velileri katıldı.

Kaymakam Yüce, öğrencilerden tatilde bol bol dinlemelerini isteyerek, diğer zamanlarında da kitap okumalarını tavsiye etti.


Öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler veren Yüce, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Dörtyol

Dörtyol ilçesinde ise 77 okulda 31 bin 225 öğrenciye karne dağıtımı yapıldı.


Kuzuculu Fevzi Çakma İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine, Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da katıldı.

Kaymakam Bulacak, törende yaptığı konuşmada,2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün itibarıyla sona erdiğini hatırlatarak emeği geçen tüm okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Bulacak, başarı sıralamasında ilk 5'e giren öğrencilere hediye verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, Yayladağı, Eğitim
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